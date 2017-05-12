أحمد مغربي

كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن إعادة هيكلة مجموعة التدريب بشكل كامل، وذلك بناء على نتائج ومخرجات مشروع تطوير الكفاءات الوظيفية، حيث تم تغيير مسمى دائرة التدريب لتصبح دائرة تطوير كفاءات العاملين، ويستمر خالد المنيخ مديرا للدائرة ويعود في أعماله الى نائب العضو المنتدب للتدريب وتتبعه الأقسام التالية:

1- قسم إدارة البرامج التدريبية

تصبح خديجة الكندري رئيس فريق إدارة البرامج التدريبية.

ويتولى قسم إدارة البرامج التدريبية الإشراف على إدارة وتنفيذ البرامج المخطط لها وفقا للاحتياجات التدريبية للقطاع النفطي والمنفذة في مركز التدريب البترولي.

2- قسم تطوير الكفاءات الفنية

تصبح سمر داود رئيس فريق تطوير الكفاءات الفنية.

ويتولى قسم تطوير الكفاءات الفنية إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج ذات الطابع الفني حسب الكفاءات الوظيفية المعتمدة.

3- قسم تطوير الكفاءات المهنية

تصبح هناء المرزوق رئيس فريق تطوير الكفاءات المهنية.

ويتولى قسم تطوير الكفاءات المهنية إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج ذات الطابع المهني والتخصصي حسب الكفاءات الوظيفية المعتمدة.

4- قسم تطوير الكفاءات العامة

تصبح شهرزاد الهاجري رئيس فريق تطوير الكفاءات العامة.

ويتولى قسم تطوير الكفاءات العامة إعداد وتصميم وتنفيذ برامج المهارات الأساسية العامة حسب الكفاءات الوظيفية المعتمدة.

ثانيا: تغيير مسمى دائرة التخطيط ومشاريع التدريب لتصبح دائرة تخطيط ومساندة التدريب، ويستمر داود سليمان مديرا للدائرة، ويعود في أعماله الى نائب العضو المنتدب للتدريب ويتبعه الأقسام التالية:

1 ـ قسم تخطيط التدريب والأداء

يصبح انور جمعة رئيس فريق تخطيط التدريب والأداء يتولى قسم تخطيط التدريب والأداء والتنسيق والمتابعة لتجميع وتحليل الاحتياجات التدريبية لموظفي القطاع النفطي بالتنسيق مع الشركات النفطية التابعة من خلال نظام التعليم الآلي LMS وكذلك ربط الاحتياجات التدريبية لموظفي القطاع النفطي بالخطط التدريبية بالتنسيق مع دائرة تطوير كفاءات العاملين بالإضافة إلى التخطيط لموازنات مجموعة التدريب ومتابعة أسس اعداد الخطط الخمسية والتقارير المعنية بأنشطة التدريب وتحليلها.

2 ـ قسم شؤون مجلس التعليم والتطوير والبعثات الدراسية

يصبح رياض الربيعة رئيس فريق شؤون مجلس التعليم والتطوير والبعثات الدراسية.

يتولى قسم شؤون مجلسي التعليم والتطوير والبعثات الدراسية إدارة شؤون البعثات والاجازات الدراسية لموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة بما يتناسب مع توصيات مجلس التعليم والتطوير وكذلك يتولى مهام التنسيق والمتابعة لكل ما يخص مجلس التعليم والتطوير في القرارات والتوصيات الصادرة منه.

3 ـ قسم جودة وفعالية التدريب

يعين رئيس الفريق لاحقا.

يتولى قسم جودة وفعالية التدريب قياس جودة البرامج التدريبية ومخرجاتها ومعرفة الجوانب المتميزة، وكذلك المجالات المتاحة للتحسين المستمر، بالإضافة الى إدارة اختبارات اللغة الانجليزية واختبارات التخصص في المجالات الفنية والإدارية المتاحة للمؤسسة وشركاتها وبعض الجهات المحلية حسب طلب كل جهة.

4 ـ قسم خدمات ومساندة التدريب

يصبح يعقوب الحماد رئيس فريق خدمات ومساندة التدريب.

يتولى قسم خدمات ومساندة التدريب الاشراف على صيانة كافة مباني مركز التدريب البترولي ومرفقاته بالإضافة الى متابعة العقود والفواتير الخاصة بالبرامج التدريبية المنفذة من خلال المركز وكذلك متابعة كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة ومن بينها عقد التغذية.

ثالثا: تغيير مسمى قسم إدارة الموهبة والمعرفة ليصبح قسم إدارة الموهبة وتطوير القياديين، ويستمر حسين سناسيري رئيس فريق إدارة الموهبة وتطوير القياديين ويعود بأعماله الى نائب العضو المنتدب للتدريب.

حيث يتولى قسم إدارة الموهبة وتطوير القياديين مهام التعاقب الوظيفي وإدارة الموهبة للوظائف غير القيادية والوظائف النادرة وكذلك مهام تطوير القياديين في المؤسسة وشركاتها التابعة من مستوى رئيس فريق وأعلى.