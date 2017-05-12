باتت مدينة دبي الآن تحتضن أيقونة معمارية جديدة بعدما انتهت شركة «إعمار العقارية» من إنجاز التحدي الهندسي لتصميم وبناء ورفع جسر علوي يربط فندق «العنوان سكاي فيو» مع برج «العنوان رزيدنسز سكاي فيو» في وسط مدينة دبي.

ويشمخ جسر «سكاي بريدج» على علو أكثر من 220 مترا فوق سطح الأرض بارتفاع 22 مترا وعرض يبلغ 30 مترا بالحد الأقصى، وهو مكون من 3 طوابق تضم 8 وحدات دوبليكس من مجموعة «سكاي كوليكشن»، ومسبحا مصمما على طراز «إنفينيتي» بطول 70 مترا ويطل على برج خليفة ونافورة «دبي فاونتن» وغيرها من المعالم الفريدة الأخرى.

ومن المتوقع لجسر «سكاي بريدج» أن يصبح معلما سياحيا جديدا ويضيف قيمة اقتصادية جديدة للمدينة، وهو مشيد باستخدام 4.500 طن من الهياكل الفولاذية وتم رفعه بواسطة تقنية رافعات الشد الحبلية (Strand Jacking) والتي تم تصميمها خصيصا لهذا المشروع.



وعمل على المشروع فريق من الخبراء العالميين من خمس شركات مختلفة، وتم إنجازه خلال 365 يوما بمساعدة أكثر من 300 مختصا وعاملا متمرسا.



وفي إطار تعليقه على إنجاز المشروع، قال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» محمد العبار «ان بناء ورفع جسر سكاي بريدج هو ثمرة الجهود الجبارة والتعاون الوثيق لعدد من أبرز الخبراء العالميين بهذا المجال، والذين واجهوا تحديات مختلفة بأساليب مبتكرة.



وكانت النتيجة أعجوبة هندسية ستكون نقطة مرجعية في تاريخ البناء الحديث.



ويشكل «سكاي بريدج» قيمة مضافة إلى وسط مدينة دبي، ومصدر فخر جديد لبلادنا».



وواجه مشروع «سكاي بريدج» العديد من التحديات التصميمية في ضوء الأحمال الكبيرة من الفولاذ والاسمنت التي ينطوي عليها بناء الجسر، بالإضافة إلى الأحمال المرتبطة بالمسبح ومنصة بركة السباحة والواجهة.



وتم أخذ الاختلاف في درجات الحرارة المحيطة بعين الاعتبار خلال مرحلة التصميم وذلك لضمان ملاءمتها مع مناخ المنطقة، وتم كذلك تصميم إطار فولاذي من ثلاثة مستويات لدعم الأحمال الضخمة المنقولة إلى الجدران الأساسية للبرجين الذين يربط بينهما الجسر.

ولمعالجة التحديات الإنشائية للجسر، تم تقسيم هيكله الرئيسي إلى 5 أجزاء يزن كل منها 400 طن، والجزء الخامس هو الدعامة الضخمة في الوسط بوزن إجمالي يتجاوز 1500 طن، وتم رفع هذه الأوزان الهائلة باستخدام روافع عالية الكفاءة لا يتم استخدامها عادة في المنطقة، كما تم استيراد روافع هيدروليكية خاصة عالية الاستطاعة من سويسرا لدعم إنشاء هذا المشروع.

وواجه المصممون تحديا آخر في تركيب 8 رافعات بناء مصممة خصيصا وتعين أن تجتمع معا في الطابق الخمسين، أي على ارتفاع 200 متر في كلا البرجين، وتم توظيف تكنولوجيا الليزر للعمل وفق أعلى مستويات الدقة.

وتم تجميع أجزاء «سكاي بريدج» على الأرض لضمان أعلى مستويات السلاسة عند رفعها. وتم بعد ذلك رفع الأجزاء بواسطة تقنية «ستراند جاكينغ» على مدى 4 أشهر بدءا من نوفمبر 2016 ولغاية فبراير 2017، حيث تم رفع الدعامة الضخمة ـ وهي الجزء الأثقل وزنا ـ إلى ارتفاع 220 مترا باستخدام رافعات هيدروليكية عالية الكفاءة.

وخضع «سكاي بريدج» إلى اختبارات واسعة النطاق لمقاومة الحريق وغيرها من اختبارات السلامة والأمان.



وتم اختبار جميع الأجزاء على حدة بشكل متقن للغاية بهدف ضمان أرقى معايير الموثوقية والجودة، وتم إنجاز المسبح المصمم على طراز «إنفينيتي» مع مراعاة أقصى درجات الراحة للقاطنين.

ونظرا لقربه من محطة مترو «برج خليفة» و«مترو لينك»، تم اعتماد أكثر تدابير الأمان تطورا إلى جانب السير في ضوء خطة لوجستية واضحة المعالم بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وتطلبت عمليات الرفع المذهلة لهيكل «سكاي بريدج» تخطيطا فائق الدقة وفريق عمل متمرسا وكفاءة تقنية خاصة، ولا سيما في ظل سرعة رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، كما تعين رفع كل جزء على حدة وتركيبه بدقة متناهية مع مراعاة جميع جوانب السلامة المطلوبة.

ويرتبط مجمع الشقق السكنية والفندقية متكاملة الخدمات «العنوان سكاي فيو» مباشرة مع محطة «مترو دبي مول» عبر ممر للمشاة، وهو يتألف من برجين من 60 طابقا بارتفاع 260 مترا بما يوفر إطلالات ساحرة بزاوية رؤية 360 درجة على وسط مدينة دبي والمدينة بشكل عام.



ولاقى إطلاق المنازل والشقق السكنية متكاملة الخدمات في المشروع إقبالا لافتا من جانب العملاء.

ويضم فندق «العنوان سكاي فيو»، الذي صممته شركة «سكيدمور أوينغز آند ميريل» التي صممت «برج خليفة»، 169 غرفة فندقية فاخرة موزعة على 12 طابقا مع مرافق متكاملة مثل المطاعم والردهات وقاعات استضافة الفعاليات العالمية وغرف الاجتماعات و3 أحواض للسباحة منها واحد على السطح بالإضافة إلى منتجع سبا صحي.



وينطوي «العنوان رزيدنسز سكاي فيو» على 551 شقة سكنية متكاملة الخدمات والتجهيزات مع نوافذ ممتدة من السقف حتى الأرضيات لتوفير إطلالات مذهلة على الوسط المحيط.