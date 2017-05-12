أعلن البنك التجاري الكويتي عن عرض خاص لجميع حاملي بطاقات الائتمان والبطاقات المسبقة الدفع عند الإقامة في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة بقطر.



يشتمل العرض على خصم 25% على أفضل الأسعار المتاحة للغرف بعطلة نهاية الأسبوع من الأربعاء إلى السبت.



كما يتضمن العرض خصم 15% على عشرة مطاعم وكافيهات وكذلك خصم 15% في أرابيان ساراي سبا.

هذا ويقع فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة في المنطقة الديبلوماسية على مقربة من الأسواق والمطاعم وأماكن الترفيه.

وللاستفادة من الخصم، يتعين على العملاء استخدام الكود الإعلاني XPK عند القيام بالحجز عبر الموقع الإلكتروني www.marriottmarquisdoha.com أو بواسطة بطاقات التجاري الائتمانية أو المسبقة الدفع عند إجراء الحجز داخل الفندق.



يسري هذا العرض لغاية 31 ديسمبر 2017.

ويحرص البنك التجاري الكويتي دوما على تقديم أفضل العروض والخصومات لعملائه وذلك تعبيرا عن اعتزازه

وتقديره لثقتهم الدائمة في البنك.