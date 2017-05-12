يرعى البنك الأهلي الكويتي مؤتمر السكر الخامس الذي سيقام في 13 و14 الجاري، والذي تنظمه وحدة السكر في المستشفى الأميري، إيمانا منه بأهمية دعم الفعاليات الطبية لمساعدة الأطباء على الإلمام بأحدث الأبحاث والدراسات المتطورة في مجال علاج أمراض السكر وتشجيع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها تلك الجهات لما لها من دور مهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأعرب مدير عام شؤون مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان عن اعتزازه بتقديم هذه المساهمة التي تأتي ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي والتي يحرص على تعميقها وزيادة تنوعها لتشمل كل فئات المجتمع.

وبهذه المناسبة، صرح قائلا «ان الإنجازات والنجاحات المتواصلة التي حققها الأهلي الكويتي في القطاع المصرفي خلال مسيرته المصرفية لم تمنعه من التميز والنجاح في مجالات عديدة يأتي في مقدمتها التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.



ومن هذا المنطلق تأتي مساهمة البنك في دعم مؤتمر وحدة أمراض السكر في المستشفى الأميري حرصا منه على تطوير خدمة التعليم المستمر للعاملين في المجال الطبي».

من جانبه، تقدم رئيس وحدة السكر بالمستشفى الأميري د.عبدالنبي العطار بالشكر الجزيل للبنك الأهلي الكويتي، وأثنى على جهوده في دعمه المستمر للمستشفى الأميري.