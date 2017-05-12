فاز طلال خليفة الجري رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة بجائزة مجلة أرابيان بيزنس كرجل أعمال العام على مستوى الكويت لعام 2017 وذلك خلال حفلها السنوي لتوزيع جوائز التميز والإنجاز في فندق الجميرا، حيث صرح مسؤولو المجلة بأن هذه الجائزة جاءت بعد الإنجازات الملموسة على صعيد المجموعة من ناحية البيانات المالية والاستحواذات المهمة التي حققتها مجموعة الجري القابضة مؤخرا.

وبهذه المناسبة عبر طلال الجري عن سعادته بهذه الجائزة التي جاءت لتؤكد نجاح خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز عمليات الشركة على كل المستويات.

وأوضح الجري أن حصوله على هذه الجائزة من مؤسسة عريقة كأرابيان بيزنس يؤكد على المجهود الكبير الفعال الذي بذل خلال الفترة السابقة والذي أدى بحمد الله إلى وصولنا إلى الريادة.

كما وجه الجري تحية لكل العاملين في المجموعة بمختلف مراكزهم على جهودهم المخلصة التي أدت إلى تطور الشركة وتوسعها في الفترات الأخيرة.

وأضاف الجري أن مجموعة الجري ستستمر في نهجها الرامي إلى الارتقاء بخدماتها إلى أعلى المستويات.