قامت شركة إيكويت للبتروكيماويات، برعاية مؤتمر سلاسل الإمداد 2017 من تنظيم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) للعام التاسع على التوالي، وذلك من منطلق إيمانها والتزامها بتكوين منصة لتبادل المعرفة مع مختلف الشركات والمؤسسات البحثية والأكاديمية والأطراف ذات العلاقة بهدف مواجهة التحديات العالمية.

وتحدث خلال المؤتمر كل من رئيسة مجلس إدارة الشركة حسنية هاشم والرئيس التنفيذي محمد حسين عن أهمية الابتكار، والتكنولوجيا، والهيكل التنظيمي لسلاسل الإمداد في رفع مستوى الكفاءة والتنمية المستدامة في صناعة البتروكيماويات، وذلك بهدف الاستجابة للتطورات والعوامل العالمية.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال حسين: «في وقتنا الحالي، يمر سوق البتروكيماويات بمجموعة من التقلبات والتحديات وحالة من عدم الثبات، لذا فإن التعاون والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والاستثمار في مهارات جديدة تمثل عوامل ستؤثر على طريقة العمل في المستقبل.



ومن بين هذه العوامل، يعد التعاون مفتاحا أساسيا لسلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان استمرار تنافسية القطاع، في حين تحتاج الشركات، سواء المنتجين أو شركات الشحن، إلى استكشاف إمكانية التعاون في كل المجالات المتاحة، مثل الخدمات الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية والاستعانة بجهات خارجية للخدمات.



ومن جهة أخرى، يتعين تطوير وإنشاء جهة ثلاثية تتألف من الجهات الحكومية والمصنعين والشركات التي تتولى تقديم خدمات الشحن لضمان استعداد سلاسل الإمداد لمواجهة المستقبل».

وأضاف حسين: «أما من جهة التكنولوجيا، يجب أن يتضمن نموذج التشغيل الجديد مفاهيم الذكاء الاصطناعي الذي يبرز باعتباره وسيلة تكنولوجية مهمة خلال المستقبل، وتضمين الوسائل الآلية كجزء من قوة العمل من خلال توظيف أنظمة الإنسان الآلي والمركبات من دون قائد (الدرون) والمركبات التي يتم التحكم بها عن بعد، وذلك ضمن سياق إنترنت الأشياء».

وشدد حسين على أن هذه التغييرات المهمة في القطاع لا تقلل من أهمية تطوير المزيد من المهارات الجديدة التي تستطيع أن تقود المرحلة الجديدة في إدارة سلاسل الإمداد.

من جانبها، تحدثت هاشم عن دور الهيكل التنظيمي لسلاسل الإمداد في تعزيز الكفاءة مع التركيز الرئيسي على تكوين حلقة وصل بين الوظائف الداعمة مثل المشتريات والعقود وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وتواصل شركة ايكويت دعم تبادل المعرفة من خلال شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية مثل جامعة الكويت، وذلك بهدف تحقيق التقدم والابتكار والتنمية المستدامة وتدريب عناصر رأس المال البشري الذين سيقودون هذه الصناعة بشكل إيجابي.



وكجزء من الشراكة، قامت الشركة بدعوة طالب وعضو في الهيئة التدريسية من كلية البترول والهندسة في جامعة الكويت لحضور المؤتمر لإتاحة الفرصة للتواصل مع مختلف الحضور.

في العام الماضي، أطلقت شركة إيكويت برنامج شراكة مع جامعة الكويت يتعلق بتعزيز الابتكار، وهو عبارة عن دراسة حول الابتكار أشرفت عليها الأستاذة المساعدة في كلية العلوم بجامعة الكويت د.انتصار المضاحكة، حيث استهدفت الدراسة قياس وتقييم جهود شركة ايكويت في مجالات الابتكار.