شكل الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مجلس إدارته الجديد خلال أول اجتماع له أول من أمس الأربعاء، حيث تم تعيين فيصل عبد المحسن الشرهان رئيسا للاتحاد، وعماد عباس حيدر نائبا له، واحمد عبد الكريم الزنكوي أمينا للسر، واحمد محمد الفارسي أمينا للصندوق، وكل من ثامر يعقوب السابج، ورياض أحمد الشرهان، ومبارك خلف الشمري أعضاء مجلس إدارة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد فيصل الشرهان في بيان صحافي أن الاتحاد سيعمل على تنظيم مهنة الوسيط العقاري لضمان حسن أدائها، ومخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع آليه لتفعيل دور الوسيط العقاري.

وتابع «سنعمل أيضا على حماية مهنة الوسيط العقاري بالتعاون مع جهات قانونية لحفظ حقوق الوسيط، والعمل على منع المخالفين والدخلاء على مهنة الوسيط العقاري لضمان عدم الإساءة للمهنة».

وبين الشرهان أن الاتحاد سيعمل على تنظيم دورات وندوات لزيادة الوعي والخبرات لدى الوسطاء، وكذلك العمل على الاستعانة بالوسائل الإلكترونية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتعاون والتواصل مع الأعضاء وخدمة الوسيط العقاري.

جدير بالذكر أن الاتحاد قام خلال أول اجتماع له بتشكيل مجلس الإدارة والتصديق على نتائج الانتخابات، والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية.