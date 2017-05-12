إيجابية الأجواء والتوقعات تشير إلى موسم صيف مميز هذه السنة، يختلف عن المواسم التي مرت على لبنان في الأعوام الخمسة الأخيرة. وتدل المؤشرات على:

1 ـ ارتفاع لافت في نسبة إشغال فنادق فئة الأربع والخمس نجوم في بيروت الى ما يقارب 61.6% في الفصل الأول من 2017 (حسب دراسة شركة «أرنست آند يونغ» على القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط) مقابل 54.5% في الفصل الأول ذاته من 2015، لتسجل بيروت نسبة الإشغال السابعة الأعلى في المنـطقة خلال هذه الفــترة من الـــسنة، بعدما كانت النسبة الرابعة الأدنى في المنطقة خلال الفصل الأول من العام الماضي.

2 ـ ارتفاع حركة الحجوزات نهاية ابريل الماضي بنسبة 30% في المؤسسات السياحية والفنادق (حسب الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي) بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتؤكد أرقام الاتحاد تسجيل حركة الحجوزات نسبا تراوح بين 50 حتى 60% لشهري يوليو واغسطس 2017. وهذه الحجوزات بالتأكيد يتوقع أن ترتفع أكثر بعد انتهاء شهر رمضان الذي يشهد عادة تراجع في حركة كل القطاع السياحي بنسبة 60%.

3 ـ من المحطات المهمة يبرز حدث Visit Lebanon في 24 الجاري، والذي سيستقطب 150 شركة سياحية وسفر وشركات منظمة لأهم الملتقيات والمهرجانات العالمية.