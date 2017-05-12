أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن تحقيقها صافي ربح بلغ 3.8 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2017، مرتفعا بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت الشركة في بيان صحافي أمس ان «الوطنية العقارية» تعتبر إحدى الشركات العقارية الرائدة في المنطقة، حيث تعمل حاليا على تطوير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار في مصر والإمارات العربية المتحدة.



وحول أبرز المؤشرات المالية للربع الأول من عام 2017، قالت الشركة ان الإيرادات التشغيلية بلغت 4.2 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 42.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 4.5 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح للمساهمين 3.8 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 4.04 فلوس للسهم الواحد.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية، سميع الدين صديقي: «إن محفظة العقارات التأجيرية للشركة التي تشمل مشاريع مدرة للدخل في الكويت والأردن، تواصل تحقيق تدفقات ثابتة ومتنامية من الإيرادات، في حين أن المشاريع التطويرية المليارية للشركة في القطاع السكني في مصر وفي قطاع التجزئة النابض بالحيوية في الإمارات العربية المتحدة تشهد تقدما جيدا».



وأضاف صديقي قائلا: «وفي مصر، تواصل الشركة التمتع بإيرادات جيدة من عمليات البيع في مشروع «جراند هايتس» السكني والبالغ مساحته 3.8 ملايين متر مربع، فقد قمنا حتى الآن ببيع 860 وحدة بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 2.8 مليار جنيه منذ بدء المشروع.