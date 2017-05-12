أحمد مغربي

قال رئيس مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود طريف العوضي إن حجم مبيعات الشركة بلغ نحو 117 مليون دينار خلال 2016، وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.4 ملايين دينار، مشيرا الى ان عائدات السهم بلغت 8.48 فلوس وزادت حقوق المساهمين للعام 2016 بنسبة 2.82‎‎%، حيث بلغت 59.2 مليون دينار.

وذكر أن الشركة استطاعت تحقيق اداء إيجابي على الرغم من الآثار الجانبية الاقتصادية الصعبة المتمثلة بتغيير أسعار المنتجات البترولية بناء على قرار مجلس الوزراء والذي تم تنفيذه في بداية سبتمبر 2016.

وأشار العوضي خلال كلمته أمام الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 62%، الى ان الشركة حققت العديد من الإنجازات، حيث تمت اعادة افتتاح محطة لتعبئة الوقود في منطقة حولي ومحطة اخرى في جليب الشيوخ وقد تم ادخال أنشطة جديدة في المحطات.

وأضاف ان الشركة قامت بتلبية متطلبات العملاء حيث تمت زيادة عدد المضخات في المحطات المحدثة ليصبح مجموعها 9 مضخات وقود في حولي و8 مضخات في جليب الشيوخ الى جانب اضافة منتج الديزل في كلتا المحطتين لخدمة السيارات الصغيرة والناقلات الكبيرة.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة طلال الخرس ان «السور» تسير وفق خطة خمسية لتطوير المحطات، مشيرا إلى ان الشركة انتهت فعليا من تطوير وتحديث محطات حولي وجليب الشيوخ بالإضافة الى تحديث محطة الجهراء 9 ومحطة الفحيحيل 30 والقادسية 22 وفقا لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى تحديث وتطوير كل المحطات القائمة وإدخال الخدمات الجديدة.

وأضاف الخرس انا السور تسير وفق خطة تهدف الى تطوير وإعادة بناء محطات مناطق سلوى وبيان والمباركية، مضيفا أن الربع الأخير من 2017 سيشهد تطوير محطات الشعيبة ورأس الزور ومدينة سعد العبدالله، موضحا أن الخطة تشمل محطة الجهراء رقم 9.

جدير بالذكر ان الجمعية العمومية وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم 5 فلوس لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 2 مليون دينار.