مجلس إدارة الشركة قام بمعاينة أول طائرتين للشركة

الانتهاء من تجهيز طائرة.. والطائرة الثانية في غضون أسبوع





انتهت شركة الخطوط الجوية الوطنية من المراحل النهائية لتسلم أول طائرتين من طراز إيرباص A320 بحلة جديدة، تمهيدا لبدء العمليات التشغيلية للشركة خلال وقت قريب.



وقام مجلس إدارة الخطوط الوطنية برئاسة علي الفوزان ونائب الرئيس رياض السعيد، وأعضاء مجلس الإدارة كل من فوزي العتيقي، وخالد المرزوق والكابتن عبدالحميد الأنصاري، بمعاينة أول طائرتين للشركة حيث تم الانتهاء من واحدة، وجار الانتهاء من الطائرة الثانية في غضون أسبوع.

وبهذه المناسبة، صرح رئيـــس مجـلــس الإدارة علي الفوزان بأن معاينتنا للطائرات جاءت وفقا لما تم طلبه من تجهيزات تلبي رغبات المسافرين على متن الناقلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني والإداري للخطوط الجوية الوطنية الكويتية يعمل على قدم وساق لبدء العمليات التشغيلية في أقرب فرصة ممكنة بعد استكمال باقي الإجراءات.

وتقدم الفوزان بالشكر الجزيل لكل من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح والمدير العام للإدارة م. يوسف الفوزان ونائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي م. عماد الجلوي، كما أن الشكر موصول لجميع العاملين بإدارة سلامة الطيران والنقل الجوي الذين تعاملوا مع الجهاز الفني للشركة بحرفية عالية انطلاقا من الجهود المخلصة ودعمهم اللامحدود لقطاع النقل الجوي بالكويت.

واختتم الفوزان تصريحه متمنيا أن تكون شركة الخطوط الوطنية رديفا للمشغلين الوطنيين وهما الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة، الذي طالما صرحنا في أكثر من مناسبة بأننا نكمل بعضنا البعض وسنكون عونا لبعضنا البعض، وأن يكون خيارنا هو إرضاء المسافر بالكويت، وهو ما نعمل عليه بالشركة في أن ترضي «الوطنية» المسافر الكويتي والأجنبي وتلبي رغباتهم في تقديم أفضل خدمة على جميع وجهاتهم التي يقصدونها.