نمو حجوزات السفر عبر الهواتف خلال الشهر.. وتزداد خلال العيد

18 % نمو مبيعات التجزئة بالأسبوعين ما قبل رمضان





تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أصدرت شركة كريتيو لتكنولوجيا تسويق الأداء تقرير البيانات الموسمية، والذي يهدف إلى تمكين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية من تعزيز التواصل والتفاعل مع عملائهم بشكل أفضل خلال شهر رمضان الكريم.

وقد كشفت البيانات الصادرة عن التقرير عن أن مبيعات التجزئة وحركة البيع والشراء الإلكترونية ارتفعت خلال الشهر الكريم والفترة التي سبقته خلال 2016، لكنها انخفضت قليلا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح التقرير أيضا أن حجوزات السفر قد نمت بشكل متزايد خلال الأسبوعين الأخريين من رمضان، وبلغت ذروتها خلال الأسبوعين ما بعد إجازة العيد، وأشار التقرير إلى أن مشتريات تجارة التجزئة المتنقلة شهدت وتيرة نمو مطردة خلال الأسبوعين ما قبل بداية الشهر الكريم، لافتا إلى ارتفاع حجم حجوزات السفر عبر الأجهزة المتنقلة خلال العيد والأسبوع الذي يليه.

وبالاستناد إلى حركة البيع والشراء وتصفح الإنترنت من جانب المستهلكين، أكد التقرير أن الأسبوعين ما قبل بداية شهر رمضان والأسبوعين الأخيرين خلال الشهر الكريم هي أفضل الأوقات التي يجب على تجار التجزئة ومقدمي خدمات السفر التواصل مع العملاء بشكل فعال، حيث يحرص المستهلكون على تصفح الإنترنت وشراء الأدوات والمنتجات احتفالا بالعيد المبارك. وخلال هذه الفترة من العام الحالي، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 51% في المتوسط بينما نمت حجوزات السفر بنسبة 27%.

وكشف التقرير ذاته أن العادات والتقاليد الرمضانية تؤثر على سلوك المتسوقين خلال اليوم. ومن أجل التواصل الفعال معهم، يجب على تجاز التجزئة تحديد الأوقات المناسبة التي يتصفح فيها المستهلكون الإنترنت. وبلغة الأرقام، ارتفعت حجم معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 73% في الفترة ما قبل شهر رمضان الكريم، بينما انخفضت خلال الشهر المبارك. وفي المقابل، أبرز التقرير مؤشرا مهما يتمثل في زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية إلى ما نسبته 36% خلال الفترة المسائية بعد الإفطار - أي بزيادة قدرها 27% خلال الفترة ذاتها ما قبل الشهر الكريم. وتحتل هذه الإحصائيات أهمية بالغة، حيث تتيح لتجار التجزئة معرفة الأوقات المناسبة للوصول إلى المتسوقين والتواصل الفعال معهم.

جدير بالذكر، أن كريتيو قامت بتحليل وتقييم ما يقارب من مليون معاملة إلكترونية في أكثر من 100 متجر تجزئة ومقدمي خدمات السفر في كل من الإمارات والبحرين والأردن والكويت ولبنان وقطر والسعودية من خلال المعاملات التي تتم من خلال جهاز الحاسب الآلي المكتبي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.