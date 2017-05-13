التزام «أوپيك» يخفض الإنتاج.. وتوقع تمديد الاتفاق





وكالات- يتواصل التزام المنتجين من أعضاء أوپيك بخفض الانتاج حسب تقرير المنظمة عن مستويات الانتاج خلال ابريل الماضي مع زيادة التوقعات بالالتزام بتمديد الاتفاق خلال اجتماع المنظمة آخر الشهر الجاري، وهذا ما أكده مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة والذي أشار الى ان سوق النفط عاد مرة أخرى ليشهد عجزا في المعروض، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب مستوى الإنتاج بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي، إذا وافقت «أوبك» على تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات.

وأوضح كبير محللي النفط لدى الوكالة نيل اتكينسون خلال مؤتمر بلاتس في لندن، أن الاتفاق الحالي بين ما يزيد على 20 منتجا رئيسيا نجح في التصدي لتخمة المعروض العالمي التي أبقت الأسعار تحت ضغوط خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف «بدأ الأمر يصبح أكثر وضوحا، أن تخفيضات أوپيك تهدف لتحويل السوق من الفائض إلى العجز الذي بدأ يحدث الآن ولكن ببطء».

ويتوقع مراقبون أن تقوم «أوبك» بتمديد ـ وربما أيضا تعميق مستويات الخفض المقررة ـ اتفاق كبح الإنتاج بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين، وذلك عندما تجتمع في 25 الجاري، ويرى اتكينسون أن مثل هذه الخطوة ستسهم في تحقيق عجز أكبر في النصف الثاني من العام.

ارتفعت أسعار النفط، خلال جلسة تعاملات أمس الجمعة، بشكل طفيف، بالرغم من تزايد التوقعات بتسجيل ارتفاع بأكثر من 3% وسط توقعات بتمديد المنتجين من داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) وخارجها لاتفاق خفض الإنتاج عند اجتماعهم في وقت لاحق من الشهر الجاري. وزادت حالة التفاؤل في الأسواق بعد صدور تقرير «أوپيك» الذي أظهر التزام أعضاء المنظمة بحصصهم الإنتاجية، حيث انخفض انتاج أوپيك في ابريل مرة أخرى ليصل إلى 31.73 مليون برميل يوميا، وهذا يعني أن إنتاج المنظمة قد انخفض بأكثر من 1.2 برميل يوميا، وهو ما تعهدت به الدول الأعضاء في نوفمبر بالعام الماضي.

وفي بورصة نيويورك التجارية، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو بحوالي 18 سنتا، بما يوازي 0.38% ليتداول عند مستوى 48.01 دولارا للبرميل، كما أضافت العقود الآجلة لخام برنت، في بورصة لندن التجارية، حوالي 19 سنتا، بما يوازي 0.37% لتتداول عند مستوى 50.96 دولارا للبرميل.