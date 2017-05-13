قال مصدران مطلعان أمس إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تنوي تصدير 3.215 ملايين برميل يوميا من خام البصرة في يونيو وذلك بانخفاض طفيف عن الشهر السابق بفعل تراجع في إمدادات الصنف الثقيل من الخام.



وقالا نقلا عن جدول تحميل لصادرات ميناء البصرة بجنوب العراق إن صادرات يونيو تتضمن 2.448 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف و767 ألف برميل يوميا من خام البصرة الثقيل.

وقال مصدر ان إمدادات خام البصرة الثقيل تقلصت 72 ألف برميل يوميا في خطوة من المرجح أن تدعم علاوات الأسعار الفورية للخام التي حومت عند أكثر من 1.50 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي في الشهرين الأخيرين.