29 مليار دولار إيرادات 10 شركات هندية في العالم العربي

7 ملايين هندي يقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي





كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى قادة الأعمال والقادة التنفيذيين الهنود في كبرى الشركات العالمية العاملة في المنطقة العربية للعام.

وتضمنت قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لـ«أقوى قادة الأعمال الهنود في العالم العربي لعام 2017»، فئتين رئيسيتين، الأولى خاصة بشريحة قادة الأعمال المؤسسين «بواقع 100 رجل أعمال» في قطاعات حيوية مختلفة تقود اقتصادات المنطقة، وتصدر قطاع الشركات المتعددة القائمة بوجود 22 شركة من أصل 100 يليه قطاع التجزئة ثم العقارات والإنشاءات. واحتل يوسف علي إم. ايه، المدير الإداري لمجموعة اللولو العالمية صدارة القائمة، يليه سونيل فاسواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاليون في المرتبة الثانية، ثم جاء بي.آر شيتي، المؤسس لـ «إن.إم سي» للرعاية الصحية والإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وقدر تقرير فوربس إجمالي إيرادات العشر الأوائل بقائمة المؤسسين بـ 28.9 مليار دولار. وبينت القائمة أن أصول أقوى قادة الأعمال الهنود تعود إلى ولاية كيرلا التي ينتمي إليها 27 شخصا يمثلون العدد الأكبر في القائمة، يليهم أولئك المنحدرين من إقليم السند وعددهم 23 شخصا، و16آخرين من مناطق مختلفة من ولاية غوجارات.

ويشكل الهنود أكبر مجتمع للمغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم أكثر من 7 ملايين هندي.

وشملت القائمة الثانية الموجهة للإدارات التنفيذية «بواقع 50 قائد أعمال» تصدرها سانجيف تشادا الرئيس التنفيذي لآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في بيبسي العالمية، يليه راغافان سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، وجاء عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي في المرتبة الثالثة. وبينت القائمة أن 24 من الشركات التي يمثلها القادة التنفيذيون حققت إيرادات فاقت 1 مليار دولار. وهيمن قطاع الخدمات المصرفية والمالية على القائمة بوجود 15 قائد أعمال. يشرف هؤلاء القادة والمديرون التنفيذيون على أكثر من 750.000 موظف.

وكشفت «فوربس الشرق الأوسط» للمرة الأولى عن قائمة «الجيل القادم» من قادة الأعمال الهنود، الذين يتولون قيادة 25 شركة عائلية، بإيرادات إجمالية تبلغ أكثر من 27.5 مليار دولار أميركي. يتطلع معظمهم، إلى أن يكونوا ذوي شأن كبير في المستقبل، من خلال نماذج أعمال قائمة على الابتكار، أو عبر التطور التكنولوجي، أو التغيير الجذري، أو الفخامة والرفاهية.