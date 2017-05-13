أحمد موسى

إذا كنت من الأشخاص الذين أرهقهم عناء البحث عن أقصر الطرق وأسهلها للحصول على جنسية أخرى او إقامة في أحد البلدان الأوروبية تسهل لك التنقل والعيش بالإضافة إلى حرية السفر عبر أكثر من 100 دولة حول العالم، السطور التالية ستحمل لك الكثير من المفاجآت عن شروط ومدة حصولك على الجنسية في بلدان أوروبية ودول في البحر الكاريبي في وقت قصير عبر برامج تستهدف رجال الأعمال او الأفراد الذين يمتلكون بين 100 ألف ومليون دولار.

الجنسية الكاريبية.. للأفراد متوسطي الدخل

الجنسية في الدول الكاريبية بوابة عبور لأكثر من 127 دولة حول العالم

100 ألف دولار تمنحك الجنسية في سانت لوسيا خلال 4 أشهر



سانت لوسيا.. الجنسية الكاريبية الأرخص

«سانت لوسيا» واحدة من أكثر جزر الكاريبي شهرة، وتقع في الجزء الشرقي، حيث تعد الخيار الأفضل للأفراد فيمكنك الحصول على الجنسية مقابل 100 ألف دولار خلال 3 إلى 4 أشهر فقط، وتمنحك جنسية «سانت لوسيا» حرية السفر لـ 121 دولة بما فيها دول (الشنغن) في الاتحاد الاوروبي، وكذلك هونغ كونغ والمملكة المتحدة وهي سارية المفعول لـ 3 أشهر.

وللحصول على جنسية «سانت لوسيا» لا توجد متطلبات الإقامة أو الزيارة، حيث يسمح برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار للأفراد وعائلاتهم الذي يشمل استثمار 300 ألف دولار كحد أدنى في عقارات بالإضافة إلى التبرع بمبلغ 100 ألف دولار لكل متقدم تمثل المساهمة بصندوق الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى رسوم الإجراءات القانونية.

ويرى جيفري هانسيلير (خبير في الجنسيات الكاريبية) ان هناك خيارا ايضا للحصول على هذه الجنسيات مقابل الاستثمار في العقار، حيث يمكن للافراد أن يستثمروا هناك، رغم أننا نفضل خيار المنحة مقابل الجنسية، لكن اذا كان المتقدم مهتما بالعقار ولديه معرفة في السوق ننصحه بالاستثمار في منتجعات الـ 5 نجوم في انتيغوا أو غراندا. وأضاف ان الاستثمار في العقار مقابل الجنسية الكاريبية يتراوح بين 300 و350 ألف دولار، مع التذكير بأن البرامج الكاريبية تسمح بازدواجية الجنسية. لكن إذا كنت ترغب بجنسية أوروبية فالأسعار والميزات مختلفة.

غرنادا .. شبيهة سانت لوسيا

تقع دولة غرنادا في الجنوب الشرقي من البحر الكاريبي وتجمع مجموعة من الجزر التي الاستوائية التي تحتوي على شلالات المثيرة وشواطئ جميلة ويعد هذا الأرخبيل الصغير واحدا من أهم المقاصد السياحية وتعتبر من بين الخيارات المثلى لحاملي جواز السفر الثاني للأفراد.

لدي غرنادا برنامج للمواطنة يمكنك من الحصول على الجنسية خلال شهرين فقط وتسمح لك الجنسية الدخول دون تأشيرة لأكثر من 124 دولة متضمنة دول الشينغن والصين والمملكة المتحدة.

منحت غرنادا العديد من التسهيلات ضمن برنامج المواطنة منها عدم الالتزام بإخطار السلطات في بلدك حول جنسيتك الجديدة حيث هناك خياران من اجل برنامج غرينادا للجنسية الأول تحويل نقدي إلى صندوق التحويل الوطني بقيمة 200 ألف دولار، اما الخيار الثاني فهو الاستثمار العقاري من خلال أحد الأصول العقارية المعتمدة من الحكومة: مثل الملكية الحرة أو سندات التملك أو حصص فندقية أو الملكية الجزئية أو الأراضي بقيمة تبلغ 350 ألف دولار.

الجنسية الأوروبية.. للمستثمرين والأثرياء

مالطا وقبرص أفضل خيارات الحصول على المواطنة للمستثمرين

خلال ٦ أشهر سيكون بين يديك جواز سفر اوروبي



مالطـا .. الجنسية الأوروبية باتت أسهل

تشكل مالطا واحدة من خيارات الحصول على الجنسية للمستثمرين خلال فترة 6 أشهر إلى عامين، حيث تمنحك إمكانية الحصول على الجنسية في بلد عضوا بالاتحاد الأوروبي، وتتيح هذه الجنسية الأوربية والجواز للمستثمرين إمكانية الدخول إلى جميع دول الأعضاء الـ 28 بالإضافة إلى حرية الدخول إلى 167 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي.

في المتوسط سيحتاج المستثمر إلى نحو مليون يورو تشمل الرسوم والبالغ تكلفتها 650 ألف يورو وعقار يجب على المتقدم أن يحتفظ به لمدة 5 سنوات على الأقل بنحو يبلغ 350 ألف يورو، ويجب المحافظة على الاستثمار في مؤسسة مالية معتمدة من الحكومة لمدة لا تقل عن 5 سنوات تشمل سندات حكومية.

بالرغم أن مالطا جزيرة صغيرة إلا انها تملك تاريخا عريقا حيث تقع في قلب البحر المتوسط بين أوروبا وأفريقيا وتتألف من ثلاث جزر تغطي مساحة 316 كيلومترا مربعا.

ويري باتا راسيك - خبير بالجنسية المالطية في «هنلي آند بارتنرز» ان المتقدم للحصول على الجنسية من مالطا أمامه 3 خيارات، الأول إعطاء الحكومة المالطية 650 ألف يورو، والثانية هي الاستثمار في السندات الحكومية بمبلغ 150 ألف يورو، وثالثا هي الحصول على إقامة في مالطا عبر استئجار أو شراء منزل هناك.

قبرص .. اشتر عقاراً وخذ جنسية

تعد قبرص واحدة من الدول التي تمنح برنامج مواطنة للمستثمرين خلال 6 أشهر، حيث أنشأت الحكومة القبرصية عددا من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، ويمنح برنامج الجنسية مقابل الاستثمار الجنسية القبرصية للمستثمرين الذين قاموا باستثمار 2 مليون يورو في عقار قبرصي، حيث يمنحك الجواز القبرصي الدخول إلى 158 دولة بلا فيزا.

وتتميز قبرص بالتنوع الحضاري ومناخ متوسطي معتدل وإقامة ثابتة ومستقرة، ويقدر المستثمرون الذين تجذبهم قبرص بشكل كبير أسعار الممتلكات المنخفضة وانخفاض الفرائض الضريبية. وهي عضو مهم في الاتحاد الأوربي وعضو فعال في الكومنولث البريطاني، وفي عام 2008 اعتمدت قبرص اليورو وأصبحت جزءا من اتحاد النقد في منطقة اليورو.

ويقول يانوس تريسوكاس خبير بالجنسية القبرصية: من خلال خبرتنا في قبرص نلاحظ أن معظم المتقدمين للجنسية يتجهون دائما لخيار شراء العقار ويمكنني أن أقول أن 90% من الخيارات تفضل العقارات.

برامج الإقامة الدائمة .. للخليجيين أولاً

البرتغال تمنحك نفس مزايا الجنسية.. بالتأشيرة الذهبية

تايلند تمنحك إقامة ٢٠ عاماً.. في أقل من شهر

البرتغال .. إقامة أوروبية بسعر مرتفع

تمنح البرتغال برنامج المواطنة الاقتصادي من خلال التأشيرة الذهبية خلال 3 إلى 8 أشهر وهو برنامج إقامة دائمة قانوني منذ عام 2007 ذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية ولتقديم فرص العيش والسفر داخل بلد أوروبي آمن ومستقر للمواطنين غير الأوروبيين، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب أن يقوموا بنشاطات استثمارية في البرتغال من خلال تحويل الأموال أو خلق أعمال ووظائف أو من خلال تملك عقار بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو مقابل الحصول على تصريح إقامة لمدة 5 سنوات، والذي يسمح لحامله بالعيش والعمل والدراسة والسفر من دون تأشيرة إلى دول الشنغن، ويمكن للمستثمر أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية والجواز بعد مضي ست سنوات من الإقامة في البرتغال.

بجانب برامج الجنسية التي تتيحها بعض الدول هناك برامج أخرى للإقامة الدائمة، فإذا كنت مواطنا خليجيا أو مقيماً

في الخليج، وترغب في العيش في دولة أوروبية لفترات طويلة مع ميزة العمل هناك، فإليك الحل:

تايلند .. إقامة رخيصة نسبياً

هناك سبعة أنواع مختلفة للحصول على إقامة في تايلند من 5 إلى 20 عاما تتراوح تكلفتها بين 15 ألف دولار و60 ألف دولار وتستغرق اقل من شهر للحصول على الإقامة، فتكلفة المعيشة في تايلند رخيصة نسبيا مقارنة مع خدمات جيدة وفرص استثمارية متنوعة.