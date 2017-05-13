أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن انه اضاف انواعا جديدة من السيارات الى خدمة التأجير التي يقدمها للأفراد والشركات، تتضمن عددا من انواع السيارات الفاخرة وذات الدفع الرباعي والسيارات المتوسطة بقيم تأجيرية مناسبة مع مزايا عديدة، ابرزها توفير سيارة بديلة وخدمة الطريق والتامين الذهبي الشامل وصيانة مجانية شاملة طيلة مدة العقد.

وذلك ضمن السعي الدائم لتقديم افضل الخدمات والمزايا للعملاء، وتتاح كافة المعلومات عن العروض على موقع «بيتك» kfh.com حيث يتبين فيها المستندات المطلوبة والاسعار والقيم الايجارية لكل نوع من انواع السيارات المطروحة للتأجير.

ويحرص «بيتك» من خلال العروض والاضافات المهمة على خدمة التأجير على تنويع الفرص امام العملاء من خلال طرح سيارات وموديلات جديدة من فئات متنوعة، لتغطية اكبر شريحة ممكنة من العملاء، بما يوفر على العميل ويمكنه من تنظيم اقساطه والتزاماته، ويسهل عليه الاختيار حسب ظروفه، خاصة ان «بيتك» يحرص على تقديم قيمة مضافة للتأجير تتمثل في الصيانة والتامين الشامل وغيرها من المزايا.

يذكر أن خدمة التأجير في «بيتك» تنمو بشكل منتظم من حيث الطلب عليها، وكذلك من حيث التوسع في ادخال انواع جديدة من السيارات الى الخدمة حتى يمكن تلبية احتياجات العملاء من معظم انواع السيارات، ويستطيع العملاء الحصول على الخدمة في معارض «بيتك» بالشويخ والفروانية والري، ويوفر «بيتك» عبر منتج التأجير بشكل عام، تشكيلة واسعة تشمل معظم العلامات المهمة الواسعة الانتشار بما يقارب من 60 موديل من انواع السيارات المختلفة، ويتميز «بيتك» بتقديم افضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) بأعلى مستويات الجودة في الخدمة، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة ومن خلال أحدث أنواع السيارات مع تميز القيمة الإيجارية ومرونتها حسب نوع السيارة ومدة عقد التأجير.