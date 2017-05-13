أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استكمال جميع الاستعدادات لانطلاق الدورة الأولى للعام 2017 لمعرض البناء «بيتك» 2017 خلال الفترة من 15 الى 20 مايو الجاري ويستمر على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم 8 بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات وشركات قطاع مواد البناء ومستلزماتها.

وبهذا الشأن، قال مساعد مدير التسويق والمبيعات مدير معرض مستلزمات البناء «بيتك» لدى شركة معرض الكويت الدولي خالد الهندي انه تم استكمال 100% من حجم حجوزات هذا المعرض في الصالة رقم 8 والبالغ مساحتها 7 آلاف متر مربع، حيث تجرى الاستعدادات لانطلاق المعرض والذي يقام تحت رعاية ومشاركة عدد من الشركات المحلية.

وأشار الهندي إلى أن تنظيم المعرض يأتي إيمانا من شركة معرض الكويت الدولي بأهمية هذا القطاع وتعميق وتركيز الضوء عليه، خاصة انه من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، ويستقطب مشاركة شركات البناء الوطنية المختلفة والمقاولات، والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال إضافة للمواطن الكويتي الراغب في استكمال او تجديد بناء بيته او قسيمته حيث يضم حشدا من مجموعة شركات مواد البناء والمصانع التي جاءت تشارك ولتستعرض وتبيع منتجات متنوعة من احتياجات المواطن.

وفي حين يشارك في هذا المعرض حشد من الجهات المشاركة، أكدت 6 شركات رعايتها الرسمية للمعرض حيث أعلنت شركة «عربي» رعايتها الذهبية له، فيما حظيت بالرعاية الفضية كل من شركة هيدروتيك الهندسية، وبسامكو، ومعرض ومصنع لاجين للمعادن، وشركة لامار وشركة اسيكو.

وأشاد الهندي بالإقبال المتميز الذي يحظى به معرض البناء «بيتك»، حيث يلاقي شعبية غير اعتيادية كحدث متميز وفريد من نوعه لدى الكويتيين، الأمر الذي دفع إدارة المبيعات والتسويق بشركة معرض الكويت الدولي لعمل دورتين لهذا المعرض خلال العام الواحد، فاصبح له موسمان، الأول في بداية الصيف، والثاني يتزامن ونهاية العام.

ولفت الهندي إلى ان معرض «بيتك» يستهدف تعزيز مبيعات مواد البناء ومستلزماتها بأسعار خاصة ومميزة، ويتيح بيع المنتجات بأسعار نهاية العام بشكل مباشر للجمهور، حيث يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الفلل والقسائم وملاك المجمعات والمقاولين وأصحاب شركات البناء.

وقال الهندي انه من المتوقع ان يلقى هذا المعرض إقبالا كبيرا، حيث يحظى باهتمام الشركات والمصانع المحلية، اذ يعد حدثا مهما ويشهد تسابقا ملحوظا من قبل الشركات المهتمة للمشاركة في فعالياته، نظرا لما لهذا المعرض المتخصص من أهمية وخصوصية كبيرة لدى المواطن الكويتي خاصة المهتمين بالبناء من أصحاب القسائم والمواطنين الذين حصلوا على تخصيص، أو ممن يعولون على نتائج فرز الأراضي الحكومية خلال المرحلة القادمة، او من ينتظرون المشاريع الإسكانية الجديدة للدولة، او ممن يريد استكمال بيته او عقاره الخاص.