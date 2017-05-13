اجرى البنك الأهلي المتحد في 10 مايو الجاري، السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذى يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 الف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 الف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، قال البنك الأهلي المتحد في بيان له: «بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا». وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول «خديجة على عيسي» على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 الف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح كالتالي: حاجية محمد بورسلي، عادل عبد على حسن، سعد مبارك العجمي، سعد سعد العجمي، حصة عبدالله السهلاوي، فادي سابا إبراهيم، عبدالرحمن ضايف الشمري، شيخة مطرود الحربي، محمد وليد الخياط، عبدالله فيصل الدعيجاني، ناصر المضف، سفاح كايد مانع، سميحة ناصر المسلم، سارة يوسف الدويري، ناجي كمال ناجي، عبدالرحمن يوسف، عبدالرحمن فهد الخميري، شيماء بوالعطار، أحمد محمد المحمد، عيسي إبراهيم عيسي، محمد عبدالجليل إبراهيم، طارق الحسيني، أميمة عبدالله زين الدين، راماجاندر راماسوبرامانيان، حسن بدر الحسيني.

وأضاف البنك: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد».

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.