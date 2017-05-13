العيادة المتنقلة ضمن الشراكة الإستراتيجية مع معهد دسمان للسكري





أعلنت شركة زين أن مبادرتها الصحية «عيادة زين المتنقلة» لفحص السكري قامت بزيارة ميدانية إلى المدرسة الأميركية في الكويت ASK، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع معهد دسمان للسكري بهدف فحص وتوعية الطلبة والطالبات حول مرض السكري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن «عيادة زين المتنقلة» التي أهدتها لمعهد دسمان للسكري مطلع العام الماضي 2016 أتت تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وذلك تجاه القطاع الصحي، حيث تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى كافة الفئات العمرية حول مرض السكري الذي بات من أكثر الأمراض شيوعا على مستوى الكويت.

وبينت «زين» أن العيادة المتنقلة قامت بزيارة مبنى المدرسة الأميركية في الكويت ASK في بمنطقة حولي، والتي قام من خلالها مجموعة من الأطباء والاستشاريين من مركز دسمان للسكري بإجراء فحوصات قياس مستوى السكر في الدم مجانا لطلبة وطالبات المدرسة من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى إجابة استفسارات وأسئلة الطلبة وإعطائهم النصائح الغذائية والمعلومات التوعوية وغيرها.

وأشارت الشركة الى أن مساهمتها من خلال (عيادة زين المتنقلة) للسكري تسهل من إجراءات التنقل لعدد من المتخصصين من معهد دسمان للسكري على مدار العام إلى العديد من المحطات التي تضم المدارس والمعاهد والجامعات والمجمعات التجارية وغيرها وذلك لإجراء فحص مستوى السكر بالدم بشكل مجاني، وهي خطوة من الشركة لدعم الممارسة الصحيحة للوقاية من المرض في إطار التزامها الاجتماعي تجاه المجتمع.