الشركة أهدته لفريق الغوص الكويتي في إطار شراكتهما الإستراتيجية

دشنت شركة زين الكويت، قاربها الجديد الذي أهدته إلى فريق الغوص الكويتي في إطـار شراكتهما الاستراتيجية، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة البحرية الكويتية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنه تم تدشين «قارب زين» الجديد كليا في مرسى نادي رأس الأرض البحري بالسالمية، وذلك بحضور المدير التنفيذي لقطاع العلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية البيئية وليد الفاضل، وبتواجد فريق الشركة وأعضاء فريق الغوص الكويتي.

وبينت زين أن قاربها يأتي مجهزا بجميع المعدات الأساسية، حيث سيتم استخدامه من قبل فريق الغوص الكويتي لإنجاز العمليات البحرية البيئية التي تشمل انتشال سفن وقوارب غارقة ورفع شباك صيد مهملة وصيانة المرابط البحرية ومراقبة ورصد الشعاب المرجانية ورفع المخلفات الضارة للبيئة البحرية وتنظيف السواحل والجزر الكويتية وتوثيق البيئة البحرية وغيرها.

وأوضحت الشركة أن دعمها لفريق الغوص الكويتي على مدى الـ 14 سنة الماضية يأتي تحت مظلة استراتيجيتها تجاه قطاع البيئة، والتي ترتكز على سلسلة من المبادرات التي تخدم مجالات البيئة المختلفة باعتبارها قضية في غاية الأهمية في حياة الجميع، مبينة أن رسالتها الاجتماعية تسعى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وخاصة البحرية منها وتعزيز الإدراك بأهمية الوعي البيئي في المجتمع.

وبينت زين أنها قامت مؤخرا بالمشاركة في حملة لتنظيف شاطئ الشويخ من المخلفات الضارة وذلك بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي، حيث قام عدد من موظفيها وعائلاتهم بالمساهمة في الحملة وبتواجد فريق الغوص، وهي البادرة التي برهنت على حرصهم على الحفاظ على البيئة البحرية الكويتية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الهوية الكويتية الأصيلة.

وأضافت زين أنها حريصة على المشاركة في الفعاليات والحملات المختلفة التي تعنى بالمجالات والمبادرات البيئية، منها رعايتها لرحلة Kayak4Kuwait البحرية التطوعية، والتي قادها كل من الرحالة الكويتي بشار الهنيدي ومنصور الصفران انطلاقا من الكويت وعبورا بدول الخليج المختلفة باتجاه وجهتها النهائية إلى عمان، وذلك على مدار 90 يوما بمسافة 2000 كيلو متر عن طريق رياضة التجديف Kayak التي تعتبر صديقة للبيئة بالكامل، وهو الذي يعتبر إنجازا جديدا وغير مسبوق أقيم للمرة الأولى بهدف رفع مستوى الوعي البيئي في دول الخليج العربي.