الأجهزة تجمع بين الخدمات الأكثر تطوراً لمستخدميها وأعلى المواصفات الأمنية

أعلن بنك الخليج عن إطلاق أجهزة صراف آلي جديدة في أكثر من 50 موقعا داخل الكويت، مزودة بأحدث البرامج التشغيلية المصممة بواسطة Diebold Nixdorf، الشركة الرائدة على مستوى العالم في توفير حلول تقنية في مجال القطاع المالي والخدمات المصرفية للأفراد.

وستجمع هذه الأجهزة الجديدة بين الخدمات الأكثر تطورا لمستخدميها وأعلى المواصفات الأمنية، ما يشكل إضافة لشبكة أجهزة الصراف الآلي التي يوفرها بنك الخليج والتي تضم أكثر من 250 موقعا في أرجاء الكويت، بما في ذلك 6 أجهزة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وإضافة إلى ذلك، يوفر البنك لعملائه أجهزة صراف آلي تفاعلية يمكن من خلالها إتمام العديد من المعاملات المصرفية دون الحاجة الى زيارة أي من فروع البنك.

وتعليقا على ذلك، قالت ليلى القطامي، مساعد مدير عام إدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: إن ضم الأجهزة الجديدة لشبكة أجهزة الصراف الآلي الحالية يأتي ضمن إستراتيجية البنك الرامية إلى تزويد عملاء البنك بالمنتجات والخدمات التي تتمتع بالابتكار والتميز وسهولة الاستخدام، كما سنواصل في استثمار المزيد من أجل تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا القطاع المصرفي بالإضافة إلى تبني أفضل الحلول التي تضمن تعزيز تجربة عملاء البنك، ونتوقع أن تلقى الأجهزة الجديدة صدى إيجابيا وسط عملائنا لما يميزها من تصميم فريد ومواصفات أكثر سهولة وأمنا.

وأضافت القطامي قائلة: يسرنا مواصلة العلاقات المثمرة مع Diebold Nixdorf من أجل توفير خدمات ومنتجات عالمية لعملائنا الكرام لإنجاز معاملاتهم المالية بسهولة، وسنتمكن من خلال صيانة الأجهزة الجديدة عن طريق شريكنا المحلي Axis Solutions من الحد من الأعطال واستهلاك الطاقة بشكل يضمن زيادة مستوى رضا العملاء.

بدوره، قال حبيب حنا، نائب الرئيس والعضو المنتدب في Diebold Nixdorf الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسعدنا ان نقيم شراكة مع بنك الخليج من أجل المساهمة في إثراء تجربة عملاء البنك، وسنستمر في القيام بدور الشريك من خلال تقديم خدمات تكنولوجية رائدة والمساهمة في تشكيل مستقبل المعاملات المصرفية، كما لدينا الثقة في أننا سنتمكن من خلال تقنيات Diebold Nixdorf من إبقاء عملاء الخليج على دراية بكل ما هو جديد في قطاع دائم التغير يشهد تحولات رقمية سريعة.