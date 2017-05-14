جابر: 35 شركة محلية ودولية ستقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية

المعارض الرمضانية تتمتع بإقبال ملحوظ من قبل المهتمين بالشراء

تحضر شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإطلاق أقوى المعارض العقارية الرمضانية على الإطلاق «المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية» بحلته الجديدة، ويجمع تحت سقفه 35 شركة عقارية محلية ودولية ستقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية محليا وعالميا.

وستقوم «إكسبو سيتي» الشركة المنظمة للمعرض بقيادتها وفريق عمل محترف، بوضع أفكار جديدة لإقامة المعرض، والذي سينطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، في فندق الريجنسي، منها طرق تسويقية واسعة، ومشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، التي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت ليقدمون أفضل ما لديهم «حصريا» خلال فترة المعرض.

العقار أفضل استثمار

وقال الرئيس التنفيذي في «إكسبو سيتي» إيهاب جابر ان المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية يأتي في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار أفضل استثمار سواء في الكويت أو خارجها، لافتا إلى أن أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري، وقد يساهم هذا التوجه في إنجاح المعرض بشكل كبير بعد أن أظهرت قطاعات كثيرة ومنها البورصة انها غير آمنة، وان القطاع العقاري هو الأكثر أمانا من أي قطاع آخر.

وبين جابر ان جميع الاحصائيات تدل على أن معدل النمو في القطاع العقاري كبير وجاء بسبب توجه المستثمرين شراء عقار محلي أو عالمي، في حين ان كثيرا من صغار المستثمرين يفضلون القطاع العقاري عن غيره لما له من أرباح مضمونة في وقت قصير بحسب السوق المحدد أو العقار المميز.

وأكد ان جميع المستثمرين في القطاع العقاري ومن قاموا بشراء عقار خلال السنوات القليلة الماضية حققوا أرباحا جيدة بفضل اختيارهم الجديد في شراء عقار من المعارض العقارية التي تقيمها الشركة ومن الشركات التي تقدم أيضا عروضا مغرية تناسب الشرائح كافة.

تحضيرات كبيرة

وأوضح جابر أن الشركة تحضر حاليا لإقامة المعرض بشكل جديد ليناسب متطلبات السوق العقاري الكويتي، ولاسيما ان المعارض العقارية الرمضانية تتمتع بإقبال ملحوظ من قبل المهتمين بشراء العقار المحلي والدولي، والعروض التي تقدم من قبل الشركات خلال هذا المعرض.

وبين جابر أن الشركة ستقدم خلال المعرض مجموعة كبيرة وجديدة من الشركات العقارية المحلية والدولية تحت سقف واحد، لتقوم بعرض أفضل وأقوى مشاريع لها أمام الجمهور، لافتا إلى أن الشركة تتميز بمعارض عقارية فريدة من حيث عدد الشركات والتوقيت المناسب والمميز في الوقت نفسه، وأيضا في المكان الذي يليق بمعارض الشركة وهو فندق ريجنسي.

مشاريع متنوعة

ولفت جابر إلى أن المعرض سيقدم مجموعة كبيرة من المشاريع المتنوعة في معظم دول العالم، خصوصا الأسواق التي يهتم بها السوق المحلي خلال الفترات الحالية، مشيرا إلى أن الشركة دأبت على تنويع الشركات المشاركة في المعرض وتحديدا الرمضاني، ما بين شركات تعرض عقارات محلية وأخرى خليجية وأوروبية وعربية، حتى تصل بذلك لمتطلبات زوار المعرض وتمكينهم من الاستفادة من العروض المقدمة سواء على صعيد العقارات أو الاستشارات العقارية وبناء العقارات بمختلف أشكاله.

وأبدى جابر ترحيبه بمشاركة شركات متميزة تعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، بالإضافة إلى أنها ستقدم خدمات وتسهيلات ليستطيع العميل اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية.

دعم قرارات «التجارة»

وأكد جابر أن «إكسبو سيتي» تسعى دائما الى تحقيق متطلبات وزارة التجارة والصناعة بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن أي توجه من قبل وزارة التجارة يعتبر في مصلحة الشركة المنظمة والشركات العارضة، وأيضا لحماية المستهلك.

اذ أكد جابر أيضا التزام «إكسبو سيتي» بجميع قرارات الوزارة، والتي من شأنها حماية جميع الأطراف في القطاع العقاري، وأن معارض الشركة آمنة ولم تتعرض لأي ملاحظة من قبل «التجارة» ما يدل على نجاح الشركة في التنظيم المتميز، لافتا إلى أن اللجنة العقارية التي تقوم بدارسة السوق العقاري برئاسة وزير التجارة والصناعة ستساهم أيضا في إخراج قرارات مهمة تخدم الشركات والمستثمرين والنهوض بالقطاع العقاري بشكل منظم.