أطول مدة تقسيط بما يتناسب وقدرات العملاء ودون أي شروط ائتمانية

تواصل شركة مسلك العقارية طرح مشاريعها المميزة في السوق الكويتي بتسهيلات ميسرة في السداد وفق أعلى معايير ومستويات الخدمة إقليميا ودوليا.

وأكد محمد المشلوم حرص شركة مسلك العقارية على تقديم كل الخدمات المميزة لعملاء الشركة بشكل راق ومناسب وسريع من خلال قنوات الاتصال المباشر وتواصلنا مع عملائنا في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وذلك من خلال متابعة حساب «شركة مسلك العقارية» على مواقع التواصل الاجتماعي، أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.maslak-kw.com.

وأعلن توفيق أن الشركة انتهت تقريبا من تسويق 60% من مشروعات تايلند بمنطقة بانكوك وباتايا ولم يتبق منها غير 40% من الوحدات السكنية والسياحية العائلية المميزة والمطلة على العديد من الإطلالات الطبيعية والخلابة والرائعة منا إطلالات على البحر مباشرة والتي تقدم شركة مسلك وحداتها هناك كاملة التشطيب وكاملة الأثاث والأجهزة، كما ستطرح الشركة مشروعها الجديد بقلب بانكوك قريبا والمكون من وحدات سكنية فاخرة بالإضافة إلى مساحات خضراء وناد صحي وملاعب رياضية ومنطقة ألعاب للأطفال بالإضافة لوجود محلات تجارية ومطاعم شهيرة داخل المشروع بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى لعملائها.

وكشف توفيق عن تحالفات جديدة مع كيانات تجارية عملاقة في أسواق تركيا وقطر والسعودية ومصر، حيث تتجه إليها شركة مسلك العقارية بخطتها هذا العام، في الوقت الذي تتفاوض فيه الشركة على فرص توسعية عقارية واستثمارية جديدة في مصر والأردن لتأتي بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية الشركة للموسم الجديد المتمثلة في تطوير ادائها لأعمالها وفتح أسواق عقارية واعدة جديدة والتي تلبي احتياجات ورغبات المستثمرين وراغبي التملك العقاري الدولي سواء من المواطنين أو المقيمين، كما تقدم الشركة تسهيلات عدة حيث توفر لعملائها إمكانية تملك العقارات وأطول مدة تقسيط بما يناسب قدرات العملاء ودون أي شروط ائتمانية، حيث يستطيع العملاء تملك العقارات وتسلمها قبل تسديد كامل قيمة العقارات.

وأعلن توفيق عن بداية أسواق جديدة تفتحها شركة مسلك العقارية للوصول إلى رغبات أكثر لعملائها، حيث ستخوض في السوق العقاري الأوروبي وتحديدا في هولندا وبلغاريا وليفربول في بريطانيا، وذلك مع العديد من المطورين العقاريين، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى إيجاد وحدات مميزة بموقع رائع وتسليم وفوري وسعر مناسب لأغلب العملاء وراغبي التملك العقاري.