فاز الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيكو للصناعات غسان الخالد بلقب أفضل رجل اعمال ذي رؤية مستقبلية من مجلة «أريبيان بزنس» وقد تسلم الخالد الجائزة خلال حفل عشاء أقيم الأسبوع الماضي.

وقال الخالد عقب تسلمه الجائزة: تشرفت بتلقي هذه الجائزة القيمة، وقد كان هذا العام حافلا بالنمو والتطور المتواصل حيث استطاعت مجموعة أسيكو تعزيز مكانتها والمضي قدما نحو تحقيق النمو مع استمرار توسيع نطاق مصالحنا في مجموعة أسيكو.

وأوضح الخالد ان مجموعة أسيكو أفتخر بأنني من وضعت لبنتها الأولى في مجال الصناعة لتكون في مصاف الشركات الصناعية في منطقة الخليج العربي التي أثبتت تواجدها في جميع الدول التي تتواجد فيها بقطاعاتها المختلفة والمتنوعة ونالت ثقة الجهات الحكومية في السوق المحلي لاسيما وزارات الأشغال العامة ومؤسسة الرعاية السكنية بمنتجاتها الوطنية.

وأشار إلى أن أسيكو نجحت في بناء قاعدة كبيرة من الزبائن والعملاء وعلاقات قوية مع البنوك التي لعبت دورا هاما خلال العقدين الماضيين في مسيرة نجاح الشركة مؤكدا ان أسيكو تفتخر بأن عملها يستند الى أخلاقيات مهنية عالية وتلتزم باعلى المعايير الدولية.

وأكد الخالد أن ذلك النجاح لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهود مكثفة والتزام متواصل من جانب العديد من الأطراف وقد سعدت بوجود فرق إدارة ومهندسين على درجة عالية من المعرفة المهنية والتطلع بثقة إلى تحقيق الشركات التي نديرها لأعلى المعايير العالمية في القطاعات الاقتصادية التي تعمل من خلالها.

واختتم الخالد تصريحه قائلا: «إننا نشعر بالاعتزاز لمنح هذه الجائزة من مؤسسة عالمية عريقة ولاشك أنها ستشجعنا على الاستمرار في تقديم الجودة العالية والخدمة المتميزة التي اعتاد عملاؤنا الحصول عليها من مجموعة أسيكو بمختلف شركاتها التابعة».