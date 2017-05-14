13 مليار دينار إيرادات تشغيلية لـ 175 شركة بانخفاض سنوي 1%

%1.4 تراجع إيرادات البنوك مستحوذة على 22% من الإجمالي

المحلل المالي

بعد إعلان معظم الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن نتائج أعمالها لعام 2016 ومن خلال دراسة مالية وتحليلية لـ «الانباء» مفصلة عن الإيرادات التشغيلية التي حققتها الشركات المدرجة خلال عام 2016، يتبين أن 175 شركة مدرجة من أصل 178 شركة مدرجة في بورصة الكويت أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2016 حققت إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 12.89 مليار دينار (42 مليار دولار) بانخفاض بسيط عن عام 2016 نسبته 0.8% نتيجة تحديات بيئة الأعمال لمعظم القطاعات وتقلبات أسعار الأوراق المالية وارتفاع المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط والتقشف المالي وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وتباطؤ نمو سوق الائتمان للأفراد وغيرها من العوامل الخاصة بكل قطاع.

على الرغم من التراجع الطفيف في إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات المدرجة في بورصة الكويت، إلا انها لا تزال تعتبر مقبولة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة التي تمر بها معظم الاقتصادات ومنها الكويت.

وفيما يلي تحليل الإيرادات التشغيلية لقطاعات بورصة الكويت لعام 2016 ومقارنتها بعام 2015:

1 - تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات الأكثر تحقيقا للإيرادات بإجمالي إيرادات تشغيلية لعام 2016 بلغت حوالي 2.82 مليار دينار (9.2 مليارات دولار) وبنسبة انخفاض 1.4% عن عام 2015 نتيجة تراجع الإيرادات من غير الفوائد والإيرادات من الأنشطة غير الاعتيادية، كما مثلت إيرادات البنوك 22% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

تصدر بنك الكويت الوطني القطاع بإجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 745 مليون دينار وبيتك بحوالي 660 مليون دينار وشكلت إيرادات الوطني وبيتك مجتمعة حوالي 50% من إيرادات القطاع.

2 - أما قطاع الشركات الصناعية، فقد انخفضت إجمالي إيراداته التشغيلية بنسبة 2.3% لتسجل 2.61 مليار دينار (8.5 مليارات دولار) وجاء في المركز الثاني من حيث حجم الإيرادات مساهما بنسبة 20% من إيرادات الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

جاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية لمعظم شركات القطاع وخاصة أجيليتي التي انخفضت إيراداتها التشغيلية بنسبة 5.3% لتسجل 1.23 مليار دينار وشركة المجموعة المشتركة التي انخفضت إيراداتها ايضا بنسبة 1% لتسجل 248 مليون دينار.

3 - كان قطاع الاتصالات ثالث أعلى القطاعات تحقيقا للإيرادات التشغيلية التي بلغت 2.18 مليار دينار (7 مليارات دولار) وبانخفاض نسبته 1.8% عن عام 2015 نتيجة تشبع سوق الاتصالات والمنافسة القوية على جذب المشتركين بخفض الأسعار ما نتج عنه انخفاض إيرادات معظم شركات القطاع وخاصة مجموعة زين التي انخفضت إيراداتها التشغيلية بنسبة 4.4% لتسجل 1.09 مليار دينار وooredoo التي انخفضت بنسبة 1.6% لتسجل 707 ملايين دينار.

4 - بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع الخدمات المالية خلال عام 2016 حوالي 1.39 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) مرتفعة بنسبة 2.2% عن عام 2015 وجاء القطاع في المركز الرابع بحصة نسبتها 11% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لجميع القطاعات. ساهمت إيرادات التشغيل لشركة مشاريع الكويت القابضة بنسبة كبيرة من هذا الارتفاع حيث نمت بنسبة 6.6% لتسجل 660.6 مليون دينار وبنسبة مساهمة 48% من إيرادات قطاع الخدمات المالية.

وعند استثناء إيرادات شركة المشاريع (التي تأتي إيراداتها بالدرجة الأولى من بنك برقان التابع لها) تكون إيرادات شركات الخدمات المالية قد انخفضت بنسبة 1.6% لتسجل 727.3 مليون دينار.

5 - أما قطاع السلع الاستهلاكية فقد جاء في المرتبة الخامسة من حيث الإيرادات التشغيلية بإجمالي 1.25 مليار دينار وبانخفاض طفيف عن عام 2015 نسبته 0.5% نتيجة انخفاض إيرادات أمريكانا بنسبة 2.2% لتسجل 946.5 مليون دينار.

6 - جاء قطاع النفط والغاز في المرتبة السادسة بإجمالي إيرادات تشغيلية قيمتها 685.4 مليون دينار وبانخفاض عن عام 2015 نسبته 7% نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال السنة وبقائها ضعيفة عند مستوى 50 دولارا للبرميل.

شكلت إيرادات شركة المجموعة البترولية المستقلة 75% من إيرادات القطاع، بينما انخفضت بنسبة 12.4%.

7 - حققت شركات قطاع الخدمات الاستهلاكية 683 مليون دينار إيرادات تشغيلية عام 2016 دون تغيير يذكر عن عام 2015، حيث بلغت إيرادات مركز سلطان 275.5 مليون دينار منخفضة بنسبة 3% بينما حققت الشركة الأولى لتسويق الوقود وشركة السور ارتفاعات جيدة في إيراداتها التشغيلية لتسجل 117 مليون دينار لكل منهما.

أما طيران الجزيرة فقد انخفضت إيراداتها بنسبة 10% لتسجل 52.8 مليون دينار.

8 - أما قطاعات العقار والتأمين وا8لمواد الأساسية فكان أداؤها جيدا من حيث إيرادات التشغيل، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع العقار 482.6 مليون دينار مرتفعة بنسبة 6.4% عن عام 2015 بينما كانت شركة المباني الأعلى تحقيقا للإيرادات بحوالي 85.3 مليون دينار تلتها والعقارات المتحدة التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 17% لتسجل 70.7 مليون دينار ومن ثم شركة المزايا القابضة التي انخفضت إيراداتها بنسبة 8% لتسجل 55.2 مليون دينار والشركات الثلاث ساهمت بنسبة 44% من إيرادات قطاع العقار.

9 - ارتفعت إيرادات قطاع شركات التأمين التشغيلية بنسبة 7% لتسجل 275 مليون دينار بقيادة مجموعة الخليج للتأمين التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 6.6% لتسجل 124.5 مليون دينار وايضا الأهلية للتأمين التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 35% لتسجل 50 مليون دينار.

10 - أعلى قطاع نموا في إيراداته التشغيلية كان قطاع المواد الأساسية بارتفاع نسبته 17% لتسجل 259.3 مليون دينار مدفوعا بإيرادات شركة القرين للبتروكيماويات التي نمت بنسبة 30% لتسجل 187.3 مليون دينار، بينما بوبيان للبتروكيماويات انخفضت إيراداتها بنسبة 7% لتسجل 53 مليون دينار.