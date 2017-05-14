مصطفى صالح

أظهر رصد لوحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» استراتيجية المركز المالي الكويتي في إدارة صناديقه الاستثمارية البالغ عددها

8 صناديق خلال أبريل الماضي، حيث تبين من خلال البيانات الشهرية لصناديق المركزي المالي بنهاية أبريل تخفيف 3 صناديق لـ «المركز»، وهي (فرصة المالي، والمركز للاستثمار والتطوير، والمركز للعوائد الممتازة) لمراكزها الاستثمارية في سهم «بيتك» بمتوسط 3%، وزيادتها في سهم «وطني» بمتوسط 7%، وذلك مقارنة بين موقفها الاستثماري بنهاية أبريل مع نهاية مارس.

كما تبين من الرصد، خروج سهم «بيتك» من قائمة أكبر 5 مراكز استثمارية في صندوق «المركز مينا الإسلامي»، فيما زاد صندوق «المركز الإسلامي» لنسبة استثماره في سهم «بيتك» بنسبة 16%، وقد يرجع ذلك لطبيعة الصندوق الذي يستثمر فقط بالأسهم الإسلامية، ولكنه بالمقابل زاد من نسبة استثماره في سهم «بوبيان» المملوك للبنك الوطني بنسبة 3%.

وعلى الجانب الآخر، فقد خففت صناديق (فرصة المالي، والمركز للاستثمار والتطوير، والمركز الإسلامي، والمركز للعوائد الممتازة)، من مراكزها الاستثمارية في سهم «المباني» بمتوسط تراجع 4%، وبالمقابل زادت من نسبة استثمارها في سهم «أجيليتي» بمتوسط ارتفاع 2%. وقد تراجع أداء 5 صناديق لـ «المركز» المالي بنهاية أبريل مقارنة بنهاية مارس بمتوسط تراجع 1%.

كما خفف صندوق فرصة المالية من استثماره في سهم «كيبكو» بنسبة 17%، وخفف صندوق المركز للاستثمار والتطوير استثماره في سهم «الأهلية للتأمين» بنسبة 2%، فيما زاد صندوق المركز الإسلامي من استثماره في سهم «الأهلي المتحد» بنسبة 4%.

الجدير بالذكر، ان صندوق موازين العالمي التابع لـ «المركز المالي» قد أعلن عن بياناته الشهرية في مارس وأبريل، ولكنها جاءت خالية من اي أسعار للوثيقة أو أي مراكز استثمارية.

ويدير المركز المالي الكويتي 8 صناديق استثماريه، هي: (المركز العقاري الذي يستثمر بالعقارات المحلية)، و(موازين العالمي)، و(المركز مينا الإسلامي الذي يستثمر بأسهم شركات وبنوك إماراتية وسعودية)، والمركز للدخل الثابت الذي يستثمر بأسهم شركات خليجية)، وكلا من (فرصة المالي والمركز للاستثمار والتطوير والمركز الإسلامي والمركز للعوائد الممتازة وهم يستثمرون بالأسهم الكويتية).