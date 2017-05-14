الفرع يقدم خدمة صناديق الأمانات وطباعة فورية للبطاقات

محافظ العاصمة ثمّن جهود البنك في تقديم أفضل الخدمات المصرفية

أثنى محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا بالنجاح الذي يحققه بيت التمويل الكويتي «بيتك» منذ انشائه عام 1977، ودوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني، مثمنا الجهود التي بذلت من اجل تقديم افضل الخدمات المصرفية والتمويلية للعملاء.

وأضاف المهنا على هامش قص شريط افتتاح فرع «بيتك» في النزهة بحضورعدد كبير من مسؤولي «بيتك» يتقدمهم الرئيس التنفيذى للمجموعة مازن الناهض، ان «بيتك» حقق انجازات عديدة على المستوى المحلي والاقليمي تمثلت بخدماته التمويلية لمشاريع عديدة، واعادة الهيكلة التي تخدم رؤيته الجديدة بالاعتماد على اعلى مستوى من المعايير الاخلاقية في كل المعاملات، علاوة على البراعة المهنية في التواصل مع العملاء والابتكار في طرح الخدمات والمنتجات عبر شبكة فروع منتشرة في مختلف انحاء الكويت، وكذلك الالتزام التام بأحكام الشريعة الاسلامية والضوابط الرقابية وفق فلسفة عمل ترتكز على التميز في العمل المصرفي وخدمة العميل.

وأكد اهمية القطاع المصرفي الذي يعتبر احد اهم اعمدة الاقتصاد الكويتي، معولا على دور «بيتك» والجوانب المعرفية والخبرة التي يتمتع بها للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية في البلاد ودعم اهداف وأنشطة البنك لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيا التوفيق والنجاح للبنك، ومعربا عن تقديره وشكره لجهوده التي ساهمت في خدمة المواطنين.

من جانبه، قال الناهض ان فرع «بيتك» في النزهة يمثل اضافة حضارية وخدمية مهمة لسكان المنطقة ويلبي احتياجات عدد كبير منهم، وهو ما يتماشى مع سياسة «بيتك» في تكريس صدارته وتميزه في السوق المحلية والعالمية من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات وأكثرها تطورا وابتكارا وفقا لأعلى المعايير العالمية في التميز والجودة، إلى جانب حرصه على توفير تجربة مصرفية متميزة تلبي طموحات العملاء وتضمن خدمتهم على النحو الأمثل، وتعزيز اساليب الأداء في فروعه والارتقاء بمستوى مهارات موظفيه بما يتناسب مع النمو في حجم العملاء ومكانة «بيتك» الرائدة.

وأضاف الناهض خلال جولته مع المحافظ على اقسام الفرع للتعرف أكثر على الخدمات والمنتجات التي يقدمها «بيتك»، الى ان البنك يتمتع بمزايا فريدة تميزه عن باقي البنوك المحلية بتوفيره فروع خاصة للسيدات بما يضمن خصوصية اكبر لعميلات «بيتك».

ولفت الى ان فرع النزهة يوفـر خدمــة صناديق امانات للسيدات وأخرى للرجال، وخدمة طباعة فورية للبطاقات، بالإضافة الى كل الخدمات المصرفية الاخرى التي تلبي احتياجات عملاء «بيتك» وتحقق رضاهم.