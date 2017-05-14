طارق عرابي

قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان ان «عقارات» وضعت أهدافا محددة للاستثمار في الأصول المدرة للدخل وأصول التنمية في داخل وخارج الكويت، وذلك تطبيقا للخطة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، كاشفا في الوقت ذاته عن نية الشركة بناء أبراج استثمارية جديدة تضاف إلى مجموعة الأصول العقارية المدرة للدخل.

مجمع مطاعم

وأشار في كلمته أمام الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة حضور 63.79% الى أن «عقارات» على وشك الانتهاء من بناء مجمع جديد عبارة عن مجمع مطاعم في منطقة دسمان، متوقعا افتتاحه في النصف الثاني من العام الحالي.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على دراسة عدة مشاريع، يتم إضافتها إلى محفظة العقارات المملوكة للشركة.

تنويع المصادر

وأكد الذربان ان «عقارات» تتطلع حاليا تنويع مصادر الدخل، من حيث وجود الشركة في مجموعة متنوعة من الأسواق، لكي تضمن التحوط ضد المخاطر والتقلبات في الأسواق، مضيفا ان الشركة ماضية قدما في تجديد كل من سوق الكويت والسوق الكبير، متوقعا ان يتم الانتهاء من تطويرهما بالكامل منتصف العام الحالي.

وأضاف أن الشركة قامت بداية العام الماضي بالاستحواذ على مجمع أرابيلا الترفيهي البدع بالكامل، وذلك من خلال توقيع عقد شراء مع شركة الفريج العقارية التي كانت تملك المجمع، وبالتالي أصبحت «عقارات» تملك الأرض والمجمع الترفيهي، مشيرا إلى أن الاستحواذ انعكس على زيادة الإيرادات التأجيرية والمحفظة العقارية للشركة.

المنطقة العربية

أما على الصعيد العربي والخليجي فأشار الذربان إلى أن «عقارات» قامت خلال الربع الرابع من 2016 بزيادة قيمة مساهمتها في شركة «ايفا» للفنادق والمنتجعات بلبنان لتصل إلى 100%، حيث تملك هذه الشركة مشروعا عقاريا ضخما يقع على تلال العبادية بمساحة اجمالية 70 ألف متر مربع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وبيع جزء من الفلل المقامة عليه، فيما يجري حاليا دارسة وضع السوق لاستكمال بناء باقي الأراضي أو بيعها.

وأضاف أن «عقارات» تمتلك عدة أصول عقارية متنوعة ما بين شقق وفلل وأراض في كل من دبي والشارقة والمنامة، حيث تعمل بتقييم تلك الاستثمارات بشكل دوري.

اما على الصعيد العالمي فقد أكد الذربان ان «عقارات» قامت العام الماضي بزيادة محفظتها في اميركا من خلال زيادة الاستثمارات في عقارات مدرة للدخل منها مبنى تجاري قديم في سان فرنسيسكو جار العمل على تطويره وإعادة تأجيره بقيمة أعلى، ناهيك عن مبنى آخر مؤجر بالكامل لشركة أبل.

واشار إبراهيم الذربان إلى أن جميع استثمارات الشركة محددة بأصول مدرة للدخل وأخرى قيد التنمية داخل وخارج الكويت.

البيانات المالية

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة أكد الذربان ان الشركة حققت أرباحا بلغت 4.8 ملايين دينار مقارنة بـ 4.2 ملايين دينار في العام 2015، أي ما يعادل 5.3 فلوس للسهم عام 2016، في حين ارتفعت الإيرادات التأجيرية بنسبة 18% لتصل إلى 16.1 مليون دينار، مقارنة بـ 13.6 مليون دينار عام 2015، حيث تمت إضافة مشروع ارابيلا الترفيهي إلى المحفظة العقارية.

وأضاف أن الموجودات ارتفعت بنهاية العام 2016 لتصل إلى 253 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 235 مليون دينار عام 2015، أي بزيادة قدرها 7.7% عن العام السابق نتيجة زيادة المحفظة العقارية من خلال الشركات التابعة.

وبين الذربان ان مصاريف التشغيل انخفضت من 9 ملايين دينار، إلى 7.5 ملايين دينار نتيجة الانتهاء شبه الكامل من مشروع تطوير كل من عقاري سوق الكويت والسوق الكبير حسب العقد الموقع مع وزارة المالية، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لتصل إلى 131.9 مليون دينار عام 2016 مقارنة بـ 127.2 مليون دينار عام 2015، وبالتالي أصبحت القيمة الدفترية للسهم 145 فلسا.

الجمعية العمومية

ووافقت عمومية الشركة على كل بنود جدول الاعمال والتي كان من بينها تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.