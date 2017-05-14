أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح محمد رفيع معرفي عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.9 ملايين دينار بنسبة نمو بلغت 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

وأضاف معرفي أن حقوق المساهمين نمت بنسبة 2.3% بالإضافة إلى نمو أصول المجموعة بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

أما فيما يخص العوائد فذكر معرفي ان نتائج الربع الأول شهدت نموا في العائد على حقوق المساهمين بنسبة 14.2% ونموا في العائد على رأس المال بنسبة 17%، كذلك فإن الأرباح التشغيلية للشركة والناتج معظمها من إيرادات تأجير العقارات شهدت نموا كبيرا بلغ 46.5% خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأفاد معرفي بأن النتائج المحققة في الربع الأول من هذا العام أثبتت متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من استمرار التقلبات التي يشهدها السوقان المحلي والعالمي.

وأضاف أن الشركة التجارية العقارية قامت بالدخول في استثمار عقاري جديد بقيمة 3 ملايين دولار، بما يعادل 915 ألف دينار، وهو عبارة عن مجمع للمختبرات والأبحاث مؤجر بالكامل لشركة PPD في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأميركية وذلك بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين.

وصرح معرفي بأن الشركة قامت خلال الربع الأول بافتتاح مشروع اللوبي وهو أحد أفكار رئيس مجلس الإدارة، وهذا المشروع يعكس دور الشركة التجارية العقارية الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعمها لأصحاب المشاريع الصغيرة، مشيرا الى انه جار استكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع في مجمع سيمفوني ستايل، حيث وفرت «التجارية» أسعارا ومساحات تأجيرية مناسبة لأكثر من 45 مشروعا شبابيا مميزا وفريدا من نوعه، ما يسهم في دعم عجلة التنمية والاقتصاد في الكويت.