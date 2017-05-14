اللواتي: نسعى لتنويع استثماراتنا ونركز على السكن الفاخر

طارق عرابي

أعلنت شركة أمتار العالمية العقارية عن طرح مشاريع جديدة في إسبانيا بالتعاون مع شركة «أف. أم. جروب» للتطوير العقاري، في خطوة تهدف إلى تنويع الاستثمارات، وتقديم منتجات عقارية أفضل.

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس شركة «أف. أم. جروب» للتطوير العقاري «جوان جيسيس مارتينز» الذي حضر خصيصا لطرح المشاريع الجديدة على الجمهور الكويتي، أن إسبانيا تعتبر الوجهة الصحيحة والمثالية حاليا سواء للاستثمار أو لنمط الحياة الراقية.

وأضاف أن شركته تطرح مشروع «سيزيجي هومز» الذي يعتبر أحد أفضل المشاريع التي تحتضنها مدينتا «ماربيا» و«ايستيبونا» اللتان تقعان في «كوستا ديل سول» بمالقة.

وأوضح أن المشروع الذي يمثل تطورا عقاريا نموذجيا من الفلل والشقق الحديثة، سيصبح امتدادا لنادي «جولف لاس فلامنجو» حال بناء الجسر الحديدي، مشيرا إلى ان المشروع يتكون من 11 فيلا راقية ذات 3 غرف نوم مصممة بأحدث التقنيات لتوفير أسلوب الحياة المعاصرة.

وحول المجمع السكني قال مارتينز انه يتكون من 47 شقة حديثة ومتطورة من غرفتين إلى ثلاث غرف موزعة على أربع مبان كل منها 3 طوابق، وتضم الشقق تراسات واسعة ومساحات مفتوحة وبركة سباحة كبيرة مشتركة مع مواقف سيارات وغرف تخزين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمتار العالمية مصطفى اللواتي ان أمتار وخلال خبرتها التي تجاوزت عقدين من الزمن استطاعت كسب ثقة زبائنها ورضاهم من خلال خدمتها المتميزة، ومصداقيتها التي تنظر للزبون أنه من «أهل الدار» وتتعامل معه على هذا الأساس، مضيفا أن ما يميز أمتار هو خدمة ما بعد البيع التي يشهد لها كل من تعامل مع الشركة.

وأضاف أن أمتار إضافة لمشروع «سيزيجي هومز» تطرح مشروعين آخرين بإسبانيا الأول هو «لا تيرازس دي أتالايا» والذي يقع أيضا في ماربيا وإيستيبونا والذي يبعد دقيقة واحدة عن البحر سيرا ويقع قبالة ملعب الجولف الشهير «أتالايا»، أما المشروع الثاني فهو منتجع «كورتيخو ديل مار» الذي يبعد 26 دقيقة عن ماربيا ويضم بركة سباحة وحدائق وناديا للأطفال، الذي صمم على الطراز المعماري الأندلسي.

واختتم اللواتي حديثه بالإشارة إلى أن الشركة ستستمر في تقديم الجديد الذي يضيف قيمة لعملائها سواء في تنويع استثماراتهم أو في تلبية احتياجاتهم من السكن الفاخر والوجهات المثالية.