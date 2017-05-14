«نفط الكويت» تفكر بالاستعانة بالشركات الأجنبية لمواجهة التحديات

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تعاقدت مع شركة بتروفاك البريطانية لتطوير الكفاءات الفنية لعمليات الشركة المختلفة، وذلك في عقد يبلغ قيمته 11.3 مليون دينار ما يعادل نحو 38 مليون دولار.

وذكرت المصادر أن هناك تحديات مستقبلية تدعو الشركة إلى التفكير بالاستعانة بالشركات الأجنبية لما لديها من خبرات متراكمة طويلة في تطوير المكامن التي وصلت حاليا الى مرحلة النضج والصعوبة، وبهذا يمكن الاستفادة منها في تجاوز الصعوبات بأكفأ الأساليب الحديثة وبناء وتطوير الخبرات لدي الشركة.

وذكر أن التعاون مع الشركات النفطية الكبرى يساهم في تطوير قدرات الشركة في العوامل المساعدة الأخرى كالعامل البشري والصحة والسلامة والبيئة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى برامج تحسين الأداء وزيادة إنتاجية العاملين.



وكانت «نفط الكويت» قد حددت سابقا 4 شركات للدخول في مناقصة تطوير الكفاءات الفنية المتخصصة لعمليات الشركة والصيانة، لافتة إلى أن تلك الشركات هي «آي اف بي الفرنسية للتدريب» وشركة «بتروفاك الدولية المحدودة» وشركة سباي أويل وخدمات الغاز الإماراتية المحدودة وشركة تي تي اي الدولية البريطانية. وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني كشف الأسبوع الماضي في كلمة وجهها الى العاملين في القطاع النفطي انه تم رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام لتصل الى 3.150 ملايين برميل يوميا وذلك لمواكبة الخطط الاستراتيجية المرسومة.