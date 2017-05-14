أوضح تقرير «الشال» أن وضع ميزان المدفوعات لعام 2016 يشير إلى أن الحساب الجاري قد سجل عجزا هو الأول منذ عام 1993، وبعدما قام البنك المركزي بإعادة تصنيف مكونات ميزان المدفوعات بلغ نحو 1.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار (نحو 4.5% من الحجم المقدر للناتج المحلي الإجمالي لعام 2016)، أي دخلت الكويت نفق العجز المزدوج، للموازنة العامة والحساب الجاري. وكان الحساب الجاري قد حقق فائضا بلغ 1.20 مليار دينار لعام 2015.



وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2015، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 1.2 مليار دينار بدلا من 1.7 مليار دينار، أي أن نسبة التعديل بلغت نحو 32.8%. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 8.3 مليارات دينار إلى نحو 6.07 مليارات دينار، أي بانخفاض بنحو 2.321 مليار دينار ونسبته نحو 27.6%، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 14.5 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2015، إلى نحو 12.5 مليار دينار، أي ما نسبته 89.1% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.1%، وسجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا طفيفا جدا بنحو 0.1% إلى 7.9 مليارات دينار. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 197 مليون دينار، أي 5.1%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.8 مليارات دينار في 2015، ارتفعت إلى نحو 4.06 مليارات دينار في 2016.



وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2016، والتي بلغت نحو 4.5 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 15.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.492 مليارات دينار، في 2015، وبلغت جملة التعويضات المدفوعة، خلال 2016، نحو 135 مليون دينار، من ضمنها نحو 49 مليون دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 86 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بجملة التعويضات المدفوعة بنحو 92 مليون دينار في 2015، من ضمنها نحو 26 مليون دينار، دفعها القطاع العام ونحو 66 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص.



ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد سجلت انخفاضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 1.06 مليار دينار، مقابل زيادة بنحو 2.360 مليار دينار في 2015، ويشمل استثمارات محافظ، أي أوراقا مالية بنحو 5.6 مليارات دينار، واستثمارات أخرى بنحو 6.76 مليارات دينار. وتشير الخلاصة إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال 2016، فائضا بلغ نحو 960 مليون دينار، مقارنة بالعجز المسجل، خلال عام 2015، والذي بلغ نحو 886 مليون دينار، ومن المتوقع أن يستمر أثر ضعف سوق النفط في بيانات عام 2017.

التخلف البيئي يتسق مع تراجع الكويت في «ممارسة الأعمال»

تطرق تقرير الشال الى التلوث الذي حصل في جون الكويت الذي يعد أكبر حاضنة للأحياء المائية فيها، بعد ان حدثت فيه أكبر كارثة نفوق للأسماك في أغسطس وسبتمبر من عام 2001، وبعد تشخيص ومقترحات حلول من فرق بحثية محلية، استعانت الكويت بفريق ياباني لتكرار تشخيص الأسباب وتدريب فريق عمل دائم للتعامل مع أمراض الجون، ولم يخرج التشخيص عما نعرفه الآن، وهو، إغلاق منطقة «ديريدير».

ووفق التقرير احتلت الكويت المرتبة 81 عالميا في مؤشر البيئة الصادر عن جامعة «روتردام» لعام 2014، وقد جاءت في المرتبة 42 من إجمالي 178 دولة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة «يال» في العام نفسه، إلا أنها تخلفت إلى المرتبة 113 في عام 2016. وجاء بيان مجلس الوزراء ليصادق على أن التخلف البيئي أمر اعتيادي مع بعض الزيادة في الملوثات.



ذلك التخلف يتسق مع تخلف الكويت في مؤشرات مدركات الفساد والتنافسية وبيئة ممارسة الأعمال، ولا يجوز أن يصدر بيان رسمي يقبل أن يقارن بأن ذلك التخلف لازال ضمن مستوياته السابقة، وأقصى الطموح الحكومي أن تحافظ على تلك المستويات الهابطة.

وقال التقرير إن ما يأكله الناس وما يشربونه، جون الكويت مصدر رئيس له، وبعد 16 سنة من حدوث الكارثة الأكبر في عام 2001، وكانت جرس إنذار يفترض أن يحرك حس أي مسؤول، بعد أن بدأت مؤشرات تبعات التلوث مبكرة هذه السنة، فنفوق الأسماك بدأ في أبريل، بينما كان يأتي في أغسطس الحار والرطب والمسبب لنقص كبير في الأوكسجين المذاب، وهو أمر يمكن معالجته بالحد الأدنى من الوعي البيئي وبعض العلاج الاصطناعي، ومنذ زمن بعيد.



وتخرج الحكومة ببيان تؤكد فيه أن معدل نفوق الأسماك في هذه الفترة من العام هو ضمن المعدل المعتاد، بسبب تغير درجات الحرارة، إلى جانب أسباب بشرية ناجمة عن تلويث جون الكويت.



ما يجب أن نعرفه، هو، أن ما تعتبره الحكومة معدلات نفوق طبيعية هي معدلات في الأصل عالية جدا، وأن مخزون الأسماك إلى جانب مرضها، يهبط بمعدلات مخيفة، وأن ما يحدث جريمة بحق الجيل الحالي والأجيال القادمة.