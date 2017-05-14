محمود عيسى

قالت شركة «اي بي ار» ان الهيئة التجارية لصناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة حثت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على التقليل من أي أعباء يتمخض عنها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد أن كشفت دراسة حديثة أن تكلفة تجارة النفط بعد خروج المملكة المتحدة من أوروبا قد تتضاعف لتصل إلى حوالي 1.1 مليار جنيه استرليني سنويا.

وقد أجرت شركة النفط والغاز في المملكة المتحدة الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المحتملة للتجارة في هذه الصناعة وتوضيح مصادر القوى العاملة في القطاع البريطاني.

وتضيف الهيئة التجارية أن الدولة قد تقلص تكاليف التجارة بنحو 100 مليون جنيه سنويا من خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الحد الأدنى للتعرفات الجمركية ومع باقي دول العالم حول تحسين شروط الرسوم الجمركية.

وقد تدفق ما يقرب من 73 مليار استرليني في صورة مبادلات تجارية مرتبطة بالنفط والغاز (الوقود وغير الوقود) بين المملكة المتحدة وبقية العالم، وحوالي 61 مليار استرليني منها تتعلق بالسلع المتداولة، والتي يمكن أن تخضع للتعريفات الجمركية، وتمثل الخدمات الباقي وقدره 12 مليار إسترليني من الإجمالي.

وقد نسبت شركة «اي بي ار» الى الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز في المملكة المتحدة ديردري ميتشي قوله انه في حين أن الهيئة التجارية لا يمكنها اتخاذ موقف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد قمنا بإجراء البحث لأننا بحاجة لفهم التأثير المحتمل على صناعتنا - وكذلك الفرص المحتملة - والتي قد تنجم عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميتشي قائلا: لقد حددنا أيضا قضايا أخرى تتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي تعتبر حاسمة بالنسبة لصناعة النفط والغاز وتستدعي التفاوض مع نظرائه الأوروبيين وكذلك المناقشات على المستوى المحلى بين الحكومة والهيئات التنظيمية وصناعة النفط والغاز خلال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وخلص ميشي إلى أن طلب الهيئة التجارية من الحكومة هو أن تقلل من المخاطر على صناعة النفط والغاز من خلال التعامل مع أي آثار ناتجة عن التغيير على الساحتين المحلية أو الأوروبية الاتحادية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما شركة النفط والغاز البريطانية فقد أوصت الحكومة بضمان الوصول السلس إلى الأسواق وقطاعات العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوفير الحماية لتجارة الطاقة وسوق الطاقة الداخلية.

كما تريد أن تأخذ الحكومة في الاعتبار نسبة 5% من العاملين من الاتحاد الأوروبي في قطاع الصناعات المملكة المتحدة والذين يلعبون أدوارا مهمة في الغالب عندما تقوم الحكومة بوضع سياستها الداخلية المتعلقة بالهجرة.