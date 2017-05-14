يبدو أن الكويت لا تدخل ضمن دائرة اهتمامات السائحين الراغبين في زيارة دول المنطقة، حيث نشر موقع «howmuch» خريطة توضح مدى اعتماد الدول على قطاع السياحة، والتي تظهر أن الكويت خارج هذه القائمة، فيما تربعت الامارات والسعودية على رأس القائمة عربيا بمعدل دخل من السياحة يقدر بـ 17.7 مليار دولار و15.9 مليار دولار على التوالي. وعالميا جاءت أميركا والصين في الصدارة بمعدل دخل من السياحة يقدر بـ 488 مليار دولار و224 مليار دولار على التوالي.

وحددت الخريطة البلدان بأربعة ألوان لتحديد النسبة المئوية التي يحققها الناتج المحلي الإجمالي بفضل قطاع السياحة، فالبلدان الملونة باللون الأحمر هي البلدان التي لديها قطاع سياحة يشكل أكثر من 7% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أن البلدان ذات اللون الوردي يشكل بها قطاع السياحة ما بين 5% و7% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما يشكل قطاع السياحة نسبة تتراوح بين 2 و5% من الاقتصاد في الدول الملونة بالأزرق الفاتح، فيما يمثل قطاع السياحة بالبلدان التي تظهر بلون أزرق غامق أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتظهر الخريطة أيضا حجم قطاع السياحة في كل بلد، وتم جمع البيانات من تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2017 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويبدو من الأرقام أن معظم البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي، إما أنها دول فقيرة أو دول لديها عدد قليل نسبيا من السكان، فهونغ كونغ وآيسلندا يأتي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بهما من قطاع السياحة، وكلا البلدين لديه نسبة قليلة من السكان والناتج المحلي الإجمالي.

وتعد هونغ كونغ البر الرئيسي الصيني بسبب تاريخها وقربها من الصين، كما تعد آيسلندا واحدة من أقل دول العالم سكانا، إذ يبلغ عدد سكانها 332.529 نسمة، وتعتمد بشكل كبير على السياحة، إذ تتلقى عدد زوار سنويا يفوق عدد سكانها.

وهناك 8 دول فحسب لديها قطاع سياحة أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهي أوكرانيا، الاتحاد الروسي، پولندا، جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، هولندا، تايوان ولوكسمبورغ، بينما تتركز معظم الدول التي تعتمد على السياحة في أوروبا.

ومن المثير للاهتمام أن الدول الـ 6 التي لديها أكبر قطاع سياحة وهي أيضا أكبر 6 اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، وفرنسا، تأتي باللون الأزرق الفاتح في الخريطة، ما يعني أن السياحة تشكل نسبة ضئيلة إلى حد ما من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول.