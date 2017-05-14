كشف موقع بيت.كوم عن أهم خمس كلمات دلالية يستخدمها أصحاب العمل في الشرق الأوسط للبحث عن المرشحين من خلال أداة البحث عن السير الذاتية على الموقع.

وكما يقوم الباحثون عن عمل بالبحث عن الوظائف المعلنة على موقع بيت.كوم والتقدم إليها، يستطيع أصحاب العمل أيضا البحث عن الكفاءات وتوظيفها دون الإعلان عن وظائفهم الشاغرة، حيث يلجأون إلى استخدام بعض الكلمات الدلالية للبحث عن المرشحين من خلال أداة البحث عن السير الذاتية على بيت.كوم والتي تعد من الطرق الرائدة التي يلجأ إليها آلاف أصحاب الأعمال في المنطقة.

وستساعد هذه الكلمات الدلالية الباحثين عن عمل على تعديل صفحاتهم العامة على الموقع بهدف تحسينها وتعزيز ظهورها ضمن نتائج بحث أصحاب العمل، وبالتالي الحصول على المزيد من فرص العمل.

برزت كلمة «المبيعات» كأكثر كلمة دلالية استخدمها أصحاب العمل في عام 2016 للبحث عن المرشحين من خلال أداة البحث عن السير الذاتية على بيت.كوم، حيث تم البحث عنها أكثر من 170.000 مرة في العام 2016 وحده.

تبعتها الكلمات الدلالية التالية: «مدير»، و«مهندس»، و«محاسب» و«موارد بشرية»، إضافة إلى العديد من الكلمات الدلالية الأخرى مثل: «تسويق»، و«تمويل»، و«مدير مشروع»، و«مساعد»، و«سكرتير»، و«تكنولوجيا المعلومات»، و«إدارة أعمال»، و«تطوير»، و«ميكانيكي»، و«المشتريات»، و«تصميم»، و«مدني».

ويمكن للمهنيين الذين يسعون لتعزيز ظهور صفحاتهم على شبكة الإنترنت استغلال الفرصة وتعديل سيرتهم الذاتية بما يتناسب مع هذه المعلومات.

كيف يمكن استخدام هذه الكلمات الدلالية وأين؟

نصح التقرير الباحثين عن عمل باستخدام الكلمات الدلالية في كل وسائل التواصل والتسويق التي تشمل السيرة الذاتية، وخطاب المقدمة، والصفحات العامة، ومقابلات العمل ورسائل متابعة طلب التوظيف، فتسليط الضوء على شخصية المرشح وكفاءاته وقدراته هو أمر بغاية الأهمية. لذلك، يجب على الباحثين عن عمل ذكر أكبر قدر من المعلومات على سيرتهم الذاتية، حيث يمكن لأداة البحث عن السير الذاتية على بيت.كوم انتقاء الكلمات الموجودة في السير الذاتية بسهولة وعرضها على أصحاب العمل.

كما تعتبر الكلمات الدلالية من العناصر الضرورية التي يجب ذكرها في الخبرات السابقة على السيرة الذاتية، فهي تسلط الضوء على أهمية الدور الذي قام به الشخص سابقا والإنجازات التي حققها.

كيف يمكن الاطلاع على الأدوات والرسومات البيانية في قسم «ظهور الصفحة» على بيت.كوم؟

يمكن للباحثين عن عمل استغلال الأدوات والرسومات البيانية في قسم «ظهور الصفحة» على بيت.كوم لتحسين صفحاتهم وتعزيزها وزيادة فرص حصولهم على وظائف. في الواقع، يتيح هذا النظام للباحثين عن عمل الاطلاع على عدد المرات التي قام فيها أصحاب العمل بمشاهدة سيرتهم الذاتية أو البحث عنها، واكتشاف مدى فعالية صفحاتهم، وإجراء التحسينات والتعديلات الموصى بها، إضافة إلى معرفة أي من الكلمات الدلالية الموجودة على صفحاتهم استخدمها أصحاب العمل لإيجاد سيرتهم الذاتية.

وأوضح الموقع انه تم جمع المعلومات من خلال أداة البحث عن السير الذاتية الرائدة التي يستخدمها آلاف أصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط.