الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بـ 7000 دينار

أجرى البنك التجاري السحب اليومي على «حساب النجمة» امس الأحد في المركز الرئيسي للبنك، بحضور عبدالعزيز اشكناني ممثل وزارة التجارة والصناعة، وقد فاز كل من: كريشنا غيري، هياء متعب زيدان الرشيدي، فارس صلال المطيري، حسن جاويد احمد جاويد، افتاب أحمد خان أحمد خان، بجائزة نقدية قيمتها 7000 دينار لكل منهم.

والآن يمكنك تحقيق كل أحلامك على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته الجديدة، حيث تمت زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7000 دينار.

وكذلك التمتع بالمزايا الإضافية التالية: الحصول على بطاقة سحب آلي، الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والحصول على جميع خدمات البنك التجاري المصرفية.

و«التجاري» ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، علما بأنه سيتم قيد الجوائز النقدية إلى حسابهم في البنك.

كمــــا يتوجه بالشكر إلى وزارة التجـــارة والصناعة على تعاونهـم الدائم وإشرافهم الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة ونظام.