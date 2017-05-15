خنشت: نتوسع في نطاق الشراكة مع أي جهة من شأنها دعم الشباب والنهوض لرفعة الكويت

وقعت شركة مشاريع الكويت «القابضة» ووزارة الدولة لشؤون الشباب مذكرة تفاهم مشتركه تكون فيها شركة المشاريع راعيا ماسيا لفعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي، وذلك بحضور كل من الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ممثلة عن وزارة الدولة لشؤون الشباب، وسامر خنشت الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو، وتبادل الطرفان سبل التعاون المشترك فيما بينهم للعمل على نجاح فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي.

وحول الاتفاقية قالت الشيخة الزين: لقد وقع الاختيار على الكويت عاصمة للشباب العربي، بناء على قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته (38) بتسمية الكويت عاصمة للشباب العربي 2017، وجاء ذلك نتيجة لاهتمام الكويت واستجابتها لتوصيات الشباب في مبادرة «الكويت تسمع» وترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن الاهتمام بالشباب والاستماع لهم ولأفكارهم وطموحاتهم.

وحرصا من وزارة الدولة لشؤون الشباب على الظهور بالصورة المشرفة في الفعاليات المشاركة في ملف الكويت عاصمة الشباب العربي 2017، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتوحيد الرؤى من أجل خدمة الشباب وصولا إلى أفضل معايير الأداء والتي تعكس الصدى الإيجابي لاختيار الكويت عاصمة للشباب العربي، والعمل على تعزيز وتطوير مهارات فئة الشباب العربي في مختلف المجالات والأنشطة وتنمية هواياتهم، كون الشباب قادة المستقبل بقـوة آرائهم ونضجهم الفكري المقرون بالطاقة والصحة الجسدية السليمة، التي تدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وحول الاتفاقية، قالت الشيخة الزين إنه نظرا لما رأيناه من حضور واضح لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في المجتمع من خلال دعمها لبرامج شبابية عدة واستعدادها للتعاون من أجل العمل على استمرار هذه البرامج فقد حرصنا على دعوة كيبكو لتكون الراعي الماسي لأنشطة وفعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.

من جانبه، قال سامر خنشت الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو: إن تواجد شركة مشاريع الكويت «القابضة» بشكل مستمر وفعال في المجتمع، يدفعنا إلى أن نتوسع في نطاق الشراكة والعمل الدؤوب مع أي جهة من القطاعات المختلفة التي من شأنها دعم الشباب والنهوض لرفعة الكويت وبناء مستقبل لأجيالها. فقد تم الاتفاق على التعاون بين كل من شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة ووزارة الدولة لشؤون الشباب على العمل جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال برامج وفعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي، فقد أخذت على عاتقها هذا الحدث المهم على مدار عام ابتداء من 15 مايو 2017 وحتى 30 أبريل 2018.

وأضـــاف خنشــــــت: وجدنا أنه من دورنا ومن منطلق إيماننا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع أن نسعى إلى التعاون وتقديم كل ما نملك كمجموعة من إمكانات وتسهيلات للفئات الشبابية المستهدفة في فعاليات هذا الحدث.

واختتم قائلا إن شركة مشاريع الكويت القابضة ترتكز على قضايا رئيسية في مجال المسؤولية الاجتماعية وهي التعليم، الصحة وتطوير كوادر الشباب، بهذه الروح نسعد بمشاركتنا لوزارة الدولة لشؤون الشباب والتعاون معهم فيما يتوافق مع استراتيجية الشركة.