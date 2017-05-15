أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) جوائز مجموعتها لعام 2017 في الحفل السنوي الحادي عشر الذي أقامته مؤخرا في قاعة الشيخة سلوى صباح الأحمد الصباح، والذي جمع قرابة 300 موظف يعملون في أكثر من 20 شركة من شركات المجموعة المنتشرة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال الحفل قام نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة فيصل العيار بتوزيع الجوائز، حيث فاز بجائزة «أفضل موظف في المجموعة لعام 2017» فريق التدقيق الداخلي في شركة المشاريع، وتم تقديم الجائزة إلى رئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة محسن علي ورياض حنبلي من إدارة التدقيق الداخلي في شركة المشاريع. أما على صعيد شركة مشاريع الكويت، الشركة الأم، فقد فاز بجائزة «أفضل موظف لعام 2017» أنوج روهتاجي من إدارة الرقابة المالية.