عرضت معدات LUF النمساوية وIFEX الألمانية لمكافحة الحرائق

شاركت شركة تانك الدولية لمعدات وأدوات البترول «تانكو» في الدورة الأولى من معرض «إنترساك جدة» خلال الفترة من 2 ـ 4 مايو 2017.

وقد أعرب يحيى الشيال مدير العلاقات الحكومية بشركة تانكو عن سعادته بمشاركة تانكو الكويتية في هذا المحفل العالمي الذي يضم معظم شركات العالم المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق والوقاية منها والأمن والسلامة، وتأتي هذه المشاركة للمرة الثالثة على التوالي بعد المشاركة في الدورتين السابقتين في «إنترسك دبي» 2016 و2017.

وقد عرضت تانكو معدات شركة لوف LUF النمساوية التي تمثلها بالوكالة في الكويت والخليج والشرق الأوسط، هذه المعدات التي تعمل بنظام التحكم عن بعد بالكامل، والتي يمكن التحكم فيها من مسافة تصل إلى 300 متر لتتمكن من الاقتراب لأقرب مسافة ممكنة من مصدر الحريق للتعامل معه وإطفائه، هذه المعدات ذاتية التبريد حيث توجد بها مرشات تطلق رذاذ ماء كثيف لتبرد بدنها وتبرد الجو المحيط بها تفاديا لارتفاع حرارتها أثناء اقترابها من مصدر اللهب، كما يمكن تركيب كاميرات عليها لنقل الصورة من قلب الحدث لتمكن رجال الإطفاء من توجيهها عن بعد للتعامل مع الحريق وإخماده وهو في مأمن من حدوث أي ظرف طارئ من انفجارات أو سقوط أسقف أو مفاجأة اللهب له إذا ما تغير اتجاه الرياح فجأة.

كما عرضت تانكو معدات شركة آيفكس IFAX 3000 الألمانية التي تمثلها أيضا بالوكالة في الكويت والإمارات والعراق وإيران، كأهم منتج مكافح للحريق من حيث خفة وزنه وقوته وتوفيره للماء بنسبة 90%، حيث تعمل هذه المعدات على محورين، المحور الأول هو تفريغ الهواء من محيط اللهب وبالتالي تفريغ الأكسجين الذي هو العامل المساعد الأول للنار، وذلك بإطلاق قذيفة عبارة عن رذاذ ماء وهواء مضغوط، والمحور الثاني هو إطلاق رذاذ الماء المضغوط بقوة هائلة وكثافة لتبريد المادة المشتعلة ويتم ذلك بالتزامن وفي خلال ثوان معدودة، وهذه المعدات تأتي في ثلاثة طرازات تتميز كلها بخفة الوزن.