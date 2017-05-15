المعرض يستهدف تعزيز مبيعات مستلزمات مواد البناء وإكسسواراتها بأسعار مميزة

تحت رعاية وحضور رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، تشهد ارض المعارض الدولية بمشرف في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين انطلاق معرض البناء - بيتك 2017 الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 15 - 20 مايو الجاري في صالة (8) بمشرف، وسط مشاركة حشد من الجهات والتي تمثل عددا من الشركات والمصانع المحلية ذات العلاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.

وقد وجهت شركة معرض الكويت الدولي الدعوات لحضور مراسم حفل الافتتاح الى عدد من رجالات الدولة وشخصيات رسمية وجمع من سفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين، ورجال الأعمال والإعلام في الكويت ومدراء الشركات الراعية والمشاركة بالحدث.

ويستقطب معرض البناء - «بيتك» 2017 شركات البناء الوطنية المختلفة، والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال، ويستهدف المعرض المواطن الكويتي الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته، ويشارك فيه عدد من الجهات المحلية ما بين مشارك وراع تمثل شركات ومؤسسات ومصانع ذات العلاقة، حيث أكدت 6 شركات رعايتها للمعرض يتقدمها شركة عربي كراع ذهبي في حين اعلنت رعايتها الفضية كل من لاجين للمعادن، وشركة هيدروتيك الهندسية، وشركة بسامكو للأدوات الصحية ومقاولاتها، وشركة اسيكو للصناعات، ولامار للمصاعد والسلالم الكهربائية.

الجدير ذكره أن المعرض يستهدف تعزيز مبيعات مستلزمات مواد البناء واكسسواراتها بأسعار مميزة، ويتيح بيع البضائع بأسعار تنافسية بشكل مباشر للجمهور، حيث يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الفلل والقسائم وملاك المجمعات والمولات والمقاولين وأصحاب شركات البناء.

ويضم المهرجان مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع المتعددة والتي تعرض منتجاتها مثل الاسمنت والأخشاب وحديد التسليح والطابوق الرملي والحجر الجيري والبلاط المتداخل لأعمال الزينة ومواد أعمال التكسية والديكور الخارجية والداخلية والأدوات الصحية وخلاطات الماء والسيراميك وبايبات المياه والصرف الصحي والألمنيوم والزجاج واللوحات والقواطع الكهربائية والنوافذ والأبواب والمشغولات الخشبية والأوتوماتيكية إضافة الى الأثاث والمفروشات.