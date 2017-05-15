المسابقة تتيح الفرصة للطلبة لتقديم أفكارهم المبتكرة التي تخدم شتى المجالات

كرّمت زين الكويت الفريق الفائز في جائزة «أفضل مشروع طلابي ذات منتج مبتكر» ضمن مسابقة «برنامج الشركة» التي نظمتها مؤسسة إنجاز لطلبة الجامعات والمدارس تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي قام بتكريم فريق Youth Creation، وذلك عن فئة «أفضل مشروع طلابي ذات منتج مبتكر» على مستوى الجامعات، حيث تأتي مشاركة زين في هذا البرنامج بشكل سنوي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة «إنجاز» ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تسهم من خلالها في تنمية قطاعي الشباب والتعليم.

وأوضحت زين أنها تسعى من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة «إنجاز» إلى تثقيف ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه وفق معايير عالمية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار العام لطلاب وطالبات الجامعات والمدارس، حيث تسعى باستمرار الى توفير بيئة مناسبة لطاقات وإبداعات شباب الكويت حتى تنمو وتثمر وتسهم بإضفاء قيمة مضافة للمجتمع.

وأضافت الشركة أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية في الكويت على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تخدم مختلف المجالات، حيث يتعلم الطلاب المشاركين من خلالها كيفية اقتناص الفرص المناسبة في بيئة العمل وكيفية إطلاق المنتجات وإجراء الدراسات والأبحاث المناسبة قبل إطلاق المنتجات وغيرها.