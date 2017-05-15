شاركت شركة بوبيان للتأمين التكافلي في المعرض الوظيفي، الذي أقامته الجامعة العربية المفتوحة خلال الأسبوع الماضي. وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن مشاركتها في هذا المعرض تندرج في إطار تأكيدها على الدعم المتواصل للطلاب حديثي التخرج، خصوصا في أولى خطواتهم العملية نحو حياتهم ومسيرتهم المهنية.

كما لفتت «بوبيان تكافل» إلى أن مشاركتها في المعرض تأتي نتيجة إيمانها الكامل بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه شريحة من أهم وأبرز شرائح المجتمع، والتي تعول عليها الكويت كثيرا للنهوض بها إلى أفضل وأرقى المستويات على مختلف الصعد والمجالات. وذكرت الشركة أن مثل هذه المناسبات تشكل فرصة غاية في الأهمية بالنسبة للطلاب حديثي التخرج لاسيما أنهم بأمسّ الحاجة للتعرف على الفرص الوظيفية التي تناسبهم وترضي طموحاتهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

ولفتت «بوبيان تكافل» إلى أن فريقها قام بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من قبل الطلاب، الذين قاموا بملء الاستمارات الخاصة بالوظائف الشاغرة لديها.