أبوعمارة: المشاريع المعروضة ستلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري وبأسعار مناسبة جداً

أعلنت شركة المملكة الخليجية عن مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية «العروض الرمضانية الحصرية» من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5-8 يونيو المقبل في الريجنسي. وقال مدير إدارة المبيعات في المملكة الخليجية إبراهيم أبوعمارة، إن الشركة تحرص على المشاركة بشكل دائم في جميع دورات معارض اكسبو سيتي، مؤكدا أنه من المعارض العقارية المميزة التي اكتسبت سمعة طيبة وحازت على ثقة العملاء، وننظر لمشاركتنا في هذه الدورة الاستثنائية التي تعتبر بمنزلة تظاهرة عقارية كبرى في الكويت كبوابة مثالية لمواصلة التعريف بـ «المملكة» ومشاريعها المتنوعة والتواصل بشكل مباشر مع قاعدة عملائنا الكرام. وكشف أبوعمارة أن الشركة ستقوم خلال هذه المشاركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بطرح عدد من أرقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وأوضح أبوعمارة أن المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة ستلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري وبأسعار مناسبة جدا، لافتا إلى أن التمسك بالمصداقية والشفافية يعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، ومشددا على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم من السمات التي نضعها نصب أعيننا وبكل ثقة. وأضاف: من أهم المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتابع: هو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم تضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، والشركة توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وبين ان الشركة تطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كل المستويات ومختلف الفئات والإمكانات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 عاما، علاوة على المزايا العديدة للمشروع التي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكل قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وأكد أبوعمارة أن الطلب المتزايد للعقار بكل أنواعه سواء داخل الكويت أو خارجها وكذلك الرغبة في التواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها هما ما دفعا الشركة إلى المشاركة في المعرض. وأشار الى أهمية المشروعات التي تعرضها المملكة في المعرض، مؤكدا ان الشركة قامت بالتعاقد على العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي منذ تأسيسها، متمثلا في مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية، بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسعار تنافسية وبصكوك تملك لمدة 25 عاما. وقال ان «المملكة الخليجية» سوف ستقدم خلال المعرض أفضل الفرص وضمان الجودة للمشاريع العقارية التي تناسب الراغبين في التملك العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة، اضافة إلى العروض القيمة والجوائز المقدمة من المملكة الخليجية.