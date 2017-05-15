أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية بحساب «يومي». وقد فاز كل من: ناصر عبدالعزيز العوضي، يوسف سعود الخليفي، نوال محمد الحمدان، كايد جوهر حكيم الدين، كمال سليم كلكاوي، بجائزة نقدية قيمتها 5000 دينار لكل منهم.

وبالإضافة إلى السحب اليومي يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.