المرحلة الجديدة ستضيف إلى الأفنيوز مناطق جديدة بتصاميم متنوعة وفريدة

أضاف الأفنيوز لرصيد جوائزه هذا العام جائزة ميد لمشاريع قطاع التجزئة من فئة السياحة والترفيه على مستوى الكويت، مستوفيا بذلك الشروط والمعايير في دقة التصميم وروعة العمارة الهندسية، فضلا عن امتيازه في عملية التشييد والبناء.

وتقوم جائزة ميد للمشروعات النوعية والتي تنظمها مجلة ميد للمشروعات الخليجية بتصنيف وتقييم المشاريع القائمة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفق مقاييس الجودة، وكذلك التزامها بالمعايير المهنية في عملية الإشراف والتنفيذ لمثل هذه المشاريع الحيوية على مستوى قطاع الإنشاءات والبناء في المنطقة ذاتها، ومن خلال لجنة التحكيم المكونة من نخبة خبراء متخصصين في هذا المجال.

ومن جهتها أعربت شركة المباني عن سعادتها بحصول الأفنيوز على الجائزة من بين العديد من المشاريع، والتي تدل على تميزه على مستوى المنطقة سواء من حيث التصميم، والمساحة، والعلامات التجارية العالمية التي يتضمنها، حيث أصبح أحد أهم المعالم السياحية في الكويت والمنطقة.

وتابعت بأن المرحلة الجديدة أيضا ستضيف الى الأفنيوز مناطق جديدة بتصاميم متنوعة وفريدة، ستعزز من تجربة التسوق والإقامة لاسيما مع افتتاح فندقين ضمن التوسعة الجديدة والمقرر افتتاحها خلال الربع الأول من العام القادم.

يذكر أن الأفنيوز حصل على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، استنادا الى معايير مختلفة من قبل العديد من المنظمات والجهات المنظمة.