أطلقت شركة فورد موتور كومباني جولتها التعريفية الأكثر شمولا حتى الآن في المنطقة، من خلال مقطع فيديو مصور بتقنية 360 درجة لتوضيح مزايا نظام SYNC 3 للترفيه والمعلومات، والذي يتوافر حاليا عبر قناة فورد على موقع يوتيوب https://youtu.be/rZL8BISExrU. ويقوم زياد شعبان، مهندس الكتروني في قسم تطوير المنتجات لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، بإرشاد المشاهدين عبر هذه الجولة باستخدام الجيل الأحدث من أنظمة الترفيه والاتصالات المبتكرة من فورد، والذي يأتي بتصميم جديد مميز، وواجهة مستخدم حديثة، كما يتوافر بلغات جديدة بما في ذلك خاصية الدعم بالتوجيه الصوتي باللغة العربية.

وفي تجربة عملية من داخل سيارة موستانج GT 2017، يوضح شعبان سهولة توصيل الهواتف الذكية بالنظام الجديد، وكيفية تخصيص شاشة SYNC3، وضبط اللغة، واستخدام ميزة تكبير وتصغير الصورة بإصبعين ضمن نظام الملاحة، كل ذلك كي يتمكن السائق من إبقاء نظره على الطريق ويديه على عجلة القيادة. وتقدم فورد تجربة أكثر اكتمالا وواقعية لتقنياتها المتطورة داخل السيارة، من خلال استخدام كاميرا حديثة بزاوية 360 درجة، مع التركيز على الجوانب التي تهم العملاء ويرغبون في معرفة المزيد عنها في نظام SYNC3.