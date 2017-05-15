أطلقت هوندا الغانم اليوم أحدث حملاتها عند شراء أي من سيارات هوندا، تقدم فيها خصما بنسبة 30% على مقاعد السيارات للأطفال من العلامة العالمية المعتمدة «شيكو»، وذلك بالتعاون مع X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر شبكة معارض للإلكترونيات في الكويت. وتأتي هذه الحملة استكمالا للنجاحات التي حازت عليه هوندا على مستوى العالم والتي تضمنت تصنيف «أفضل سيارات عائلية لعام 2017» عن ثلاث فئات من سياراتها، وذلك من قبل مؤسسة تقييم السيارات العالمية وشركة أبحاث السيارات «كيلي بلو بوك».

وقد أطلقت هوندا الغانم، التابعة لشركة الغانم موتورز والوكيل الحصري لسيارات ودراجات والمعدات البحرية لهوندا في الكويت، هذه الحملة التزاما بأعلى معايير السلامة في السيارات وعلى وجه الخصوص سلامة العائلات وأطفالهم.

وتكرس هوندا الغانم جهودها لخدمة المجتمعات من خلال دعم القضايا المجتمعية التي تجمع الناس وتقربهم من بعضهم بعضا، دون غض النظر عن تحفيز حالمي الغد. من هذا المنطلق، تلتزم هوندا بتعزيز مفهوم وإجراءات حماية الأطفال في سياراتها لأن صحة وسلامة الأطفال هي واحدة من أولوياتها الرئيسية.

وانعكس استثمار هوندا في السلامة عبر العديد من التقديرات التي حازت عليها هذا العام، حيث صنفت سيارات CR-V وبايلوت وأوديسي كـ «أفضل سيارة عائلية لعام 2017» من قبل «يو اس نيوز أند وورلد ريبورت» وذلك عن فئات أفضل سيارة دفع رباعي صغيرة، وأفضل سيارة دفع رباعي بثلاثة صفوف، وأفضل سيارة ميني فان. ويتم تصنيف السيارات على حسب تقييم المحترفين في قطاع السيارات ومعايير السلامة والموثوقية والمقاعد والمساحة والمميزات التي تجعل هذه السيارات مثالية للعائلة.

ولقد صنفت كل من «أوديسي» و«أوديسي-J» من بين أفضل السيارات العائلية، وتعتبر السيارتان اللتان لا يمكن الاستغناء عنهما مثالية لكل أسرة في الكويت، فكل سيارة واسعة بمساحتها الداخلية ولا تساوم على السلامة والراحة والقيمة ومرونة القيادة والشكل بالإضافة إلى التكنولوجيا وسهولة وضع الكرسي الخاص لسلامة الأطفال لتكون سيارة الرحلة اليومية للأطفال من وإلى المدرسة، وسيارة ربة الأسرة للتسوق لبيتها في أي وقت، وسيارة النزهات في يوم العطلة بما توفره من راحة وأمان وأداء.

كما تقدم CR-V أداء سيارة الكروس أوفر الديناميكي مع التصميم الداخلي الواسع بشكل لا يصدق ووسائل الراحة الفاخرة. وقد تم تصميم السيارة لتوفير المزيد من الثبات للاستمتاع بتجربة قيادة رياضية، وذلك بفضل النظام المحسن لعزل الصدمات والعجلات الأوسع ومقود القيادة الجديد. كما تم تزويد السيارة بمحرك من فئة i-VTEC جديد يوفر قوة الأداء عبر عدد دورات أقل في الثانية بالإضافة إلى محول عزم محسن لتسريع الاستجابة عند زيادة المحرك. كما تمكن الحقن المباشر من زيادة كفاءة استهلاك الوقود عند قيادة السيارة في المدينة أو على الطرق السريعة. أما «بايلوت» فتعتبر رمزا للقوة بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والعائلية في آن واحد، إذ إنها الأرحب والأغنى بالمواصفات والتكنولوجيا حتى تحول رحلة جميع أفراد الأسرة إلى متعة لا توصف. تم تصميم سيارة بايلوت لتكون أنيقة وعملية ومريحة عند القيادة بشكلها الرياضي الذي يعطي معنى جديدا لما هي سيارة الدفع الرباعي للأسرة الحديثة. وتتمتع سيارة بايلوت بمساحة تتسع لغاية ثمانية أشخاص، دون المساومة على الميزات الفريدة في التصميمين الداخلي والخارجي للسيارة.