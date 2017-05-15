مصطفى صالح

أظهر رصد لوحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» لأداء صناديق شركة الكويتية للاستثمار خلال أبريل الماضي، تراجع أداء جميع صناديق «الكويتية للاستثمار» البالغ عددها 4 صناديق بمتوسط تراجع 0.46%.

وبالنظر الى صناديق «الكويتية للاستثمار»، نجد ان صندوق «الرائد الاستثماري»، الذي يستثمر بالأسهم الكويتية، قد خفف استثماراته في كل من سهم «المباني» بنسبة 2.8%، وسهم «بيتك» بنسبة 6.7%. فيما زاد من استثماراته في سهم «وطني» بنسبة 5.4%، وسهم «أجيليتي» بنسبة 0.7%، وأبقى على نسبة استثماره في سهم «بوبيان بتروكيماويات» دون تغيير عند 5%. وقد تراجع أداء الصندوق خلال أبريل بنسبة 0.8%.

أما صندوق «الكويت الاستثماري» الذي يستثمر بالأسهم الكويتية، فقد خفف استثماراته ايضا في سهم بيتك بنسبة 3.3%، وزاد من استثماراته في كل من سهم «أجيليتي» بنسبة 1.6%، وسهم «بوبيان» بنسبة 2.7%، وهو المملوك بنسبة كبيرة لـ «الوطني»، وسهم «بوبيان بتروكيماويات» بنسبة 1.6%. وقد تراجع أداء الصندوق خلال أبريل بنسبة 0.9%. وفيما يخص صندوق «الأثير للاتصالات» فيستثمر بأسهم شركات اتصالات سعودية وقطرية وعمانية، بالإضافة الى سهم «بيتك» الذي خفف استثماراته به بنسبة 0.5%، وقد جاء أداء هذا الصندوق خلال أبريل ثابتا ودون تغيير في أسعار وثيقته. أما الصندوق الرابع والأخير وهو «الهلال الإسلامي» فقد تراجع أداؤه خلال أبريل بنسبة 0.2%، وهو يستثمر بودائع إسلامية وصناديق استثمارية أخرى.

ومن خلال الرصد السابق، يتبين ان استراتيجية «الكويتية للاستثمار» في إدارة صناديقها عمدت الى تخفيف استثماراتها في أسهم «بيتك» و«زين» و«المباني»، وبالمقابل ترفع نسبة استثماراتها في أسهم «وطني» و«أجيليتي» و«بوبيان»، وذلك وفقا لبيانات الصناديق الشهرية المعلنة بنهاية أبريل الماضي.