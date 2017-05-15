تراجعت أرباح شركة التمدين الاستثمارية في الربع الأول من العام الحالي 2.9%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2016. وبحسب بيان الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة نحو 7.9 ملايين دينار، مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي والبالغة 8.2 ملايين دينار. وأرجعت الشركة سبب انخفاض أرباح الربع الأول من العام الحالي إلى تراجع الأرباح الناتجة من الاستثمارات المتاحة للبيع خلال الفترة الحالية. وكانت الشركة قد حققت أرباحا سنوية للعام الماضي بقيمة 6.6 ملايين دينار، مقابل ربح قيمته 11.5 مليون دينار في عام 2015، بانخفاض نسبته 42%.